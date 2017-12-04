黃之鋒領軍 港人上街反威權

2017-12-04

長毛：中共打壓民主人權 7百萬港人已成低端人口

〔編譯茅毅／綜合報導〕有感於北京和香港當局在政治、行政與司法上的打壓力道愈來愈大，香港多個政黨及團體三日下午發動「與抗爭者同行、抗擊威權政治」大遊行，除聲援在囚或官司纏訟中的民主派和社運人士外，也呼籲香港民眾對抗中共威權統治，以團結抗爭來守護香港。可能面臨再次入獄的泛民派政黨「香港眾志」秘書長黃之鋒，以及羅冠聰等四名因「宣誓無效」而遭撤銷資格的前立法會議員均現身參與。

港10民團發起 羅冠聰等前議員出席

這場遊行由香港眾志、「社民連」、「人民力量」、「民主黨」、「工黨」、「公民黨」、「民陣」、「小麗民主教室」、「東北支援組」和「大專政改關注組」共十個泛民派、自決派、抗爭團體共同發起。遊行隊伍下午兩點半從灣仔出發，三點四十五分到達香港終審法院後，集會一個多小時宣布結束。法新社報導，參與人數約千人，主辦單位則稱有兩千人，警方則說最多時有一千八百人。

亦遭撤銷議員資格的社民連前立法會議員「長毛」梁國雄表示，中共對香港民主、人權的打壓，已令七百萬港人成為「低端人口」。黃之鋒說，在威權時代面對政權清算，盼與港人同行，展現面對打壓仍不放棄。參加遊行的民眾與學生表示，北京的控制愈來愈嚴密，一定要出來發聲，讓北京及港府知道港人不會放棄抗爭。