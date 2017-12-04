白宮國安顧問：美朝開戰機率「與日俱增」

2017-12-04

〔編譯魏國金／綜合報導〕北韓上月三十日發射新型洲際彈道飛彈「火星-15」，儘管美國官員推測，該飛彈可能在重返地球大氣層時解體，但不出幾年，北韓恐有能力以核彈襲美的疑慮攀升。美國國會議員表示，當局正考慮在西海岸部署洛克希德馬丁公司的「戰區高空防禦系統」（THAAD，簡稱薩德）。白宮國安顧問麥馬斯特（HR McMaster）二日坦言，美國與北韓開戰的可能性「與日俱增

」。

美西海岸 考慮部署薩德

麥馬斯特在加州舉行的「雷根國防論壇」表示，北韓是美國「最大的立即威脅」，隨著每次飛彈發射或核試爆，北韓領導人金正恩提升該國核武能力，「是有不以軍事衝突解決問題的方式，但這是一場與時間的競賽，因為他越來越逼近目標，而時間所剩不多」。他再度向中國喊話，呼籲北京對北韓石油禁運，因為「沒有油就不能發射飛彈」，他與總統川普都認為，百分百的石油禁運「此刻是適當的」。

火星-15 重返大氣層可能解體

北韓官方媒體指稱，火星-15是「威力最強大的洲際飛彈」，可搭載「超大重型彈頭」，飛行高度可達空前的四千五百公里。這次試射的技術分析仍在進行中，但美國官員指出，北韓在飛彈導引與鎖定方面仍有多個問題尚待克服，「北韓飛彈有重返大氣層的問題」。初步分析顯示，火星-15為兩節式飛彈，搭載一具不會爆炸的啞彈彈頭，第一節明顯比以往飛彈還大，而較大的第一節與第二節彈體，讓飛彈酬載量更大，飛行較遠距離。該飛彈至少仍有部分使用液態燃料。

美韓今舉行史上最大聯合軍演

美國與南韓四日將展開有史以來最大規模的聯合空中演習「警戒王牌」（Vigilant Ace），美韓兩軍將出動逾二三○架飛機，包括F-22猛禽匿蹤戰機。北韓執政黨機關報「勞動新聞」三日在社論中痛批，「這是對朝鮮民主主義人民共和國（DPRK）公然、全面的挑釁，隨時都有可能造成核戰。」北韓外交部二日才批評這場軍演「魯莽」，並表示川普政府「正在乞求核戰」。

共和黨籍的眾議院軍事委員會委員羅傑斯（Mike Rogers），以及民主黨籍眾議員史密斯（Adam Smith）指出，為因應北韓日益升高的飛彈威脅，當局考慮在美國西海岸部署航太巨擘洛克希德馬丁公司製造的薩德系統。也擔任監督飛彈防禦「戰略武力小組委員會」主席的羅傑斯指出，飛彈防禦署（MDA）正在評估部署新飛彈防禦系統的據點，但MDA副署長、海軍上將希爾（Jon Hill）否認。薩德為陸基飛彈防禦系統，旨在擊落短中程與中程彈道飛彈，可在數週內部署完成。