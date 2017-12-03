川普扳回一城 美參院通過稅改

2017-12-03

31年來最大規模 減稅達45兆 被質疑獨厚企業與富豪

〔編譯孫宇青／綜合報導〕深受「通俄門」困擾的美國總統川普，終於在內政上扳回一城。美國參議院二日驚險通過歷史性稅改方案，減稅規模高達一．五兆美元（約四十五兆台幣），將惠及個人、家庭、企業等所有經濟範疇，但被質疑獨厚企業及高收入者，也被批評加劇聯邦政府赤字。參院接著將與眾院協調單一版本法案，而川普已提前「許願」，盼在耶誕節前予以簽署落實。

川普年初上任後屢次在旅行禁令、醫療改革法案遭遇立法挫敗，被寄予厚望的稅改上月好不容易在眾院過關，二日便在參院全體挑燈夜戰十一小時後，成功克服共和黨內的抗拒力量，在五十一票對四十九票、僅一人跑票下驚險過關，讓這項美國一九八六年以來規模最大的稅改方案，朝完成立法邁進一大步，外界視此為川普政府第一張重大成績單。

企業稅從35％降至20％

由共和黨主導的參、眾兩院所提出的稅改內容相差不多，兩版本均聲稱減稅的受惠範圍將涵蓋個人、家庭、中小企業及大型跨國企業，包括企業所得稅二○一九年起從卅五％調降至廿％、降低家庭及個人稅率至二○二六年，以及取消「可負擔照護法（俗稱歐版健保）」個人必須購買保險的規定等。但民主黨批評，該法案更著重減輕企業及高收入者的巨額稅率，根本是「劫貧濟富、向企業和富豪送上大禮」。

美聯社指出，川普此前曾表示，稅改將消除「富人佔便宜」的法律漏洞。然而，兩院版本的稅改方案均顯示，川普、川普的家人和若干內閣成員在內的極富有階級，並不如川普所說將繳納更多稅款，反而將享有多數納稅人無法擁有的減稅優待，除了個人和企業所得稅減少外，川普也可規避最低稅負制（ＡＭＴ），且其財富繼承者更可完全避開遺產稅。川普所謂「重建美國經濟」的承諾實屬諷刺。

10年恐增42兆債務

無黨派的國會「稅務聯合委員會」更指出，該法案對於家庭減稅幅度較小，例如，年收入低於七萬五千美元（約二百廿三萬台幣）的家庭，二○二七年反而將面臨更高的稅額。況且，法案還將使舉債已達二十兆美元的聯邦政府，十年內新增逾一．四兆美元（約四十二兆台幣）的負債，共和黨參議員寇爾克（Bob Corker）即是因為這項原因而倒戈未投贊成票。然而，共和黨方面聲稱，減稅將帶動經濟成長，進而彌補財務缺口。

儘管參院共和黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）護航道，大型議案鮮少廣受歡迎，但參院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）反駁道，稅改「脫離現實，沒有顧及美國人想要的東西」，且民主黨在表決前才取得多達四百七十九頁的法案，有些議員根本來不及消化全部內容。路透指出，參院近日就會與眾院協調、整合出單一版本法案，交由川普簽署後生效。川普則推文表示，距離為美國勞工家庭大幅減稅又邁進一步，非常期待在耶誕節前正式簽署法案。