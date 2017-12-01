反對黨控作票 宏國大選陷僵局

2017-12-01

計票延宕36小時後…現任總統耶南德茲逆轉倒贏0.1個百分點

〔編譯周虹汶／綜合報導〕我國的中美洲邦交國宏都拉斯十一月廿六日舉行總統選舉，票數統計無故延宕一天半後，現任總統耶南德茲竟開始逆轉險勝；美洲國家組織（ＯＡＳ）廿九日介入要求各方尊重最終計票結果並獲承諾後，宏國最高選舉法庭（ＴＳＥ）當天下午竟又宣告開票程序因「電腦故障」暫停，以致最初領先的左翼「反獨裁反對派聯盟」領袖納斯拉勒不滿，直呼「他們把我們當笨蛋，想偷走我們的勝利」，撕毀數小時前才對ＯＡＳ簽署的聲明，也讓宏國政治危機進一步加劇。

宏國本屆總統大選候選人主要有三人，但焦點全在前兩者身上：四十九歲的耶南德茲是現任總統，走中間偏右路線親美，主政期間把持政府體制與媒體，透過最高法院創造連任機會，成為首位可爭取第二任期的元首，選前民調最被看好。

六十四歲的納斯拉勒出身知名媒體人，五年前創立「反腐敗黨」（ＰＡＣ），本屆獲八年前因軍方政變而下台的前總統賽拉亞支持，與左翼政黨結盟參選。

十一月廿七日，宏國ＴＳＥ曾公告初步計票結果，納斯拉勒領先五個百分點，計票細節此時開始出現卅六小時空窗。廿九日計票重啟後，兩人比數逐漸拉近；到開票進度達八十二．八九％，耶南德茲拿下四十二．二一％選票，倒贏納斯拉勒○．一個百分點。

原先票數領先的反對黨候選人納斯拉勒當下以對手聯合ＴＳＥ「欺瞞」為由，宣告當天的ＯＡＳ協議無效，並請支持者前往首都德古斯加巴街頭捍衛他的勝利，還呼籲民間選舉觀察員合力調查此事。