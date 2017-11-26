跨國研究：蒼蠅細菌多到爆

2017-11-26

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕英國科學期刊《科學報告》（Scientific Reports）24日刊登的最新研究顯示，綠頭蒼蠅、家蠅的身上窩藏數百種不同細菌，其中包括具致病性的病原微生物，以及首次被辨認出的「幽門螺旋桿菌」；此前，醫學界認為幽門螺旋桿菌主要藉由體液、受污染的食物或飲水傳播。主導該項跨國研究的新加坡南洋理工大學遺傳學教授舒司特（Stephan Schuster）指出，蒼蠅能迅速散播病原，導致疫情大爆發，但透過施放「無菌蒼蠅」則能監測病原散播情況，達到疾病預警、疫情控制的功效。

兼任「新加坡環境生物工程中心」（SCELSE）研究主任的舒司特領導跨國團隊研究蒼蠅身上的細菌，在澳洲、巴西、美國、新加坡誘捕共116隻綠頭蒼蠅和家蠅，創新使用「乾冰速凍法」蒐集蒼蠅及其身上的微生物，隨後在無菌環境下分離蒼蠅的頭、胸、腳、翅膀等部位，分別進行基因定序，再配合電腦計算匹配全球微生物「去氧核糖核酸」（DNA）、「核醣核酸」（RNA）數據庫，找出蒼蠅身上的微生物種類。研究結果顯示，家蠅身上竟有351種細菌，生活在溫暖區域的綠頭蒼蠅身上則有316種細菌，兩種蒼蠅中有237種細菌是重複的。

舒司特說，蒼蠅確實會在舉手投足間散播活的細菌，「我們的研究顯示，細菌經常搭蒼蠅的便車」。不過，舒司特表示，蒼蠅這類的細菌散播途徑也有望為疾病研究另闢蹊徑，「尤其是在農業用途上」，透過施放能獨立行動、有如「仿生無人機」般的無菌蒼蠅，「我們可藉由定期監測蒼蠅上的細菌，了解植物病原的散播情況」，確認特定病原是否正在影響農作物、監控疫情，農民也能採取針對性舉措消滅特定病原，藉此更有效的維持生態系統平衡。