掌權37年 革命英雄穆加比淪妻寶

2017-11-16

專制統治 力挺妻接班 失去軍方支持

〔編譯管淑平／綜合報導〕是革命英雄，還是一手摧毀辛巴威的罪魁禍首？從政治犯到游擊隊領袖，再坐上總統寶座，曾戲言要執政到一百歲的穆加比，在近年辛國經濟狀況每況愈下、徹底失敗之際，多次被預言政治生涯將如同其身體狀況一樣即將告終，但十四日之前卻屢屢證明批評者的預言錯誤。不料，這次他力挺妻子葛莉絲接掌政權，以致失去他能執政三十七年的重要支柱：軍方將領的支持。

穆加比在一九七○年代領導游擊隊「辛巴威非洲民族聯盟」（ZANU）及其武裝部隊對抗白人少數政府打響名聲，一九八○年首次民主選舉贏得執政權後連任至今。穆加比執政初期提出種族和解、提升國民教育、健康福利等政策，獲得國際讚譽，但光芒迅速褪色，隨即成為打壓政治異議、摧毀國家經濟的專制統治者。

解放運動時期的盟友恩科莫，是穆加比打壓異議的首批受害者。他和穆加比分屬恩德貝萊族（Ndebele）和修納族（Shona）；他領導的「辛巴威非洲人民聯盟」（ZAPU）與穆加比的ZANU爭奪權力。一九八二年，穆加比解除恩科莫的內閣職務；八三至八七年，利用受北韓訓練的菁英部隊「第五旅」，對恩德貝萊族發動肅清運動，估計屠殺兩萬人。

但直到穆加比執政將近二十年後，因沒收白人擁有的農田，才使他在西方眼中的形象敗壞殆盡。然而，他身為非洲解放運動指標人物的地位，至今仍在非洲許多地方迴響，因此許多非洲領袖不太願意批評他。

穆加比的土地改革政策旨在安撫老兵，卻因此摧毀農業、嚇跑外資，對國家經濟造成摧枯拉朽作用，而他加強打壓人權、操控選舉、緊抓大權不放，更引發廣泛不滿。

南非大學教授谷托（Shadrack Gutto）說，「他曾經是很棒的領袖，但他的領導力退化到其實是毀了辛巴威的程度。」傳記作家梅瑞狄斯（Martin Meredith）說，「他真正著迷的不是個人財富，而是權力。」最近十年來，穆加比顯然欣然接下他強烈反西方的新角色，嚴詞抨擊西方制裁造成辛巴威經濟崩盤。