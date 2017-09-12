日國有化五年 中國船常態巡航釣島

2017-09-12

〔編譯林翠儀／綜合報導〕日本政府將釣魚台列嶼（日稱尖閣諸島）國有化十一日屆滿五年。日本媒體報導，五年來中國官方船隻進釣魚台領海已成常態，日本幾乎束手無策。另一方面，前東京都知事石原慎太郎在五年前募得十四．八億日圓（約四．一億台幣）的「購島基金」，迄今幾乎分文未動，近來有捐款民眾要求退還。

中國近年來急速擴張海上勢力，對東海及南海等海域展現強大野心。日本將釣魚台列嶼國有化五年來，中國官方船隻不但固定在此海域巡航，進入領海的次數也逐年增加。共同社報導，二○一二年為二十次，一三年達五十二次，之後每年三十次以上成為常態，今年截至八月底已達二十二次。報導也指出，中方船隻反覆進入領海，正逐漸瓦解日本的實際控制。

石原4.1億購島基金 民眾要求退款

日中兩國對釣魚台列嶼的爭端，在二○一○年九月發生的撞船事件後逐漸白熱化，當時擔任東京都知事的石原，認為民主黨政府過於軟弱，難與中國抗衡，一二年發起募款活動，打算以東京都名義，購買釣魚台列嶼中登記在私人名下的三座島嶼，十個月募得十四．八億日圓。

此舉迫使當時的民主黨野田佳彥內閣，不得不以政府名義於當年九月將釣魚台列嶼收歸國有。石原募得的大筆購島基金，最後並未派上用場。東京當局後來制定相關條例，規定這筆基金只能用於釣魚台列嶼相關建設，但五年下來，這筆鉅款幾乎分文未動。儘管有一百多名捐款者要求退還，但因捐款者多數匿名，都廳就算想歸還也不知道要還給誰。