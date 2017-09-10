荷西接著來 加勒比海小島絕望

2017-09-10

〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國「國家颶風中心」（ＮＨＣ）八日表示，颶風「荷西」（Jose）威力已達四級上限，正直撲六日才遭威力破氣象觀測紀錄的大西洋五級颶風「艾瑪」重創的加勒比海島嶼。ＮＨＣ也針對安地卡及巴布達的附屬地巴布達島、英國海外領地安圭拉、南北分屬荷蘭及法國的聖馬丁島、法國海外屬地聖巴瑟米發布颶風警報，意指當地民眾卅六小時內須做好完整防災準備並依當局指示撤離；安地卡島則收到颶風預警，居民應在四十八小時內做好相關因應並持續關注颶風動態。

由於艾瑪重創上述加勒比海島嶼，造成至少二十二人喪生，美國、歐洲紛紛派出軍隊及緊急應變人員前往當地。法國救災基地設在位於該海域的瓜德羅普大區，八日對聖馬丁島和聖巴瑟米部署四五五名軍警，九日再投入多一倍人力，更出動軍用直升機和民用航空器，希望趕在荷西抵達前，把食物、飲水與醫療物資分送到災民手中。美國則特別派出國民兵、直升機、貨機及五艘戰艦，除了提供數千公斤必需品，也協助法國疏散災民。

從災區現況來看，原住一千六百人的巴布達島，雖僅一人罹難，但民眾目前全被當局帶往鄰近的安地卡島避難，因為當地基礎建設全毀，「黑壓壓一片」；在異地等待另一個風暴的他們，憂心安地卡會變成下一個巴布達。聖馬丁島因艾瑪造成至少十二死、數百傷，至今一片狼藉，甚至驚見搶劫與槍擊事件，民眾攜械上街，路上因此遍布維持秩序的荷、法軍人。

安圭拉官員八日則向居民坦承，當地房舍與經濟全毀，因電信設備嚴重破壞，警方還得跋涉親自通知。英屬維京群島居民因通訊設施毀損及交通中斷，收不到救援資訊。美屬維京群島八日則實施宵禁，當地電力、通訊設備完全癱瘓且缺乏物資，島民深感絕望，「不覺得有任何人會關注他們。」