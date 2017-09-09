南極火山冰穴 發現新生命

2017-09-09

〔編譯周虹汶／綜合報導〕英國科學家上月才宣告南極大陸冰層下藏有大規模火山群，唯恐氣候暖化讓當地過去冰封的活火山一一掀蓋爆發，澳洲科學家近日卻提出驚喜發現：這些火山在冰河下孕育出的大量冰穴，有光且溫暖，適合動、植物生長，目前除了驗出南極既有物種的去氧核醣核酸（DNA），也發現了不明物種足跡，值得人類前往一探。

這篇刊在國際期刊《極地生物學》（Polar Biology）的論文，由澳洲國立大學（ANU）領銜發表。結合來自美國、紐西蘭專家的研究團隊，在南極最大科學研究中心「麥克默多站」（McMurdo Station）以及紐西蘭科學研究站「史考特基地」（Scott Base）所在羅斯島上仍活躍的埃里伯斯火山（Mount Erebus）周邊探索：當地冰穴遍佈，因火山熱能溶蝕小部分冰河產生了水流，水流再導致冰河內部逐漸溶蝕，越往下越大的冰穴就此形成。

過去早有研究人員在南極冰穴找到細菌與真菌存在的證據。科學家這次深入後，竟發現裡頭環境相當宜人：攝氏25度，暖到「穿件T恤都覺得舒服」；又冰層因表面溫度高而變得極薄，所以冰底世界其實明亮透光。這些條件極利動植物生態圈，研究人員拿了土壤樣本分析，結果除了發現南極其他地方可見的藻類、苔蘚與無脊椎動物的DNA，竟還驗出部分新物種的基因序列。

目前不知南極火山造成的冰穴系統真實數量，以及它們彼此間的關聯性。儘管確認不易，但南極至少有超過15座可能的活火山且數字持續上看。