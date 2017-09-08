加泰隆尼亞10/1獨立公投 西班牙轟違憲

2017-09-08

反獨立52議員提前離席

〔編譯茅毅／綜合報導〕西班牙富庶的加泰隆尼亞自治區（Catalonia）自治區議會，六日經歷一場長達十二小時的激烈辯論後，在反對獨立的五十二名議員提前離席下，以七十二票贊成、十一票棄權通過一項公民投票法，預定十月一日舉行脫離西班牙獨立的公投，引發西國四十年來最嚴重的政治危機。馬德里當局七日為此召開緊急會議，執政保守派總理拉霍伊（Mariano Rajoy）要求該國憲法法院再次裁定公投違憲，指控此舉乃「令人無法容忍」，違反國家民主體制。

在公投法通過後，傾獨派議員齊唱加泰隆尼亞「國歌」—「收割者（Els Segadors）」，這首歌旨在紀念一六四○年加泰隆尼亞反抗西班牙王國的「起義」。在區議會通過公投法後，加泰隆尼亞政府主席普伊格蒙特（Carles Puigdemont）隨即簽署命令，正式要求在十月一日舉行自決公投，公投票上的問題為「你希望加泰隆尼亞以共和形式成為獨立國家嗎？」

西班牙最富庶地區之一

普伊格蒙特表示，國家與祖國統一的概念，「在當今民主的歐洲沒有未來」，加泰隆尼亞屬於這個向前看的世界，因此它將於十月一日決定自己的未來。加泰隆尼亞面積三萬兩千平方公里，與台灣差不多大，人口七五○萬，有自己的區政府、區議會和警察系統，是西班牙最富庶的地區之一，境內擁有重要的地中海商務港口，吸引許多跨國企業投資，失業率也比西國整體平均為低。

不過，加泰隆尼亞也負債累累，是西班牙債務最重地區之一，部分人士將此歸咎於西國政府未能公平分配資源，更加深加泰隆尼亞人的獨立意願。區議會的獨派議員自二○一五年就要求西國政府舉辦公投，但遭拒絕，因此決定自行舉辦。

由於西國憲法規定，僅中央政府有權舉行這類公投，憲法法院二月間已裁定這類公投違憲。在該公投法表決通過前，西國副總理薩恩茲（Soraya Saenz de Santamaria）警告，已要求憲法法院宣告加泰隆尼亞議會「通過的協議無用且無效」。西國檢方也宣布，將以違反憲法法院此前的裁定與濫權為由，起訴該議會議長佛卡德爾（Carme Forcadell）及其他官員。加泰隆尼亞主要在野黨「公民黨（Ciudadanos）」則聲稱，將尋求對普伊格蒙特提出不信任案。

逾七成選民同意公投解決

民調顯示，加泰隆尼亞人贊成和反對獨立的比率不相上下，但逾七十％選民同意透過公投解決此事，類似二○一四年蘇格蘭舉行的脫離英國公投。加泰隆尼亞曾於一四年舉行象徵性公投，結果有逾八成選民贊成脫西，但投票率僅約四十二．六％。