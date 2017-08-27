傳軍政府放人 盈拉逃到杜拜

2017-08-27

盈拉擬向英尋求庇護

〔編譯魏國金／綜合外電報導〕泰國前總理盈拉二十五日在恐面臨十年徒刑的瀆職案宣判時刻行蹤成謎，震撼泰國。曼谷郵報報導，接近決策高層的消息來源透露，這是軍政府當局為避免她入獄引發社會動盪，同意讓她走人。一名軍政府消息來源也告訴法新社，盈拉已到杜拜，而她最終的目標或許是在英國尋求庇護。

五十歲的盈拉理應於二十五日上午抵達曼谷最高法院，聆聽稻米補貼計畫瀆職案宣判。不過她沒有現身，令法院與數千名等候她到庭的支持者，包括她的一個哥哥與一個姊姊錯愕。二○一四年發動政變罷黜盈拉、並將她送審的泰國總理帕拉育二十五日否認知道盈拉的下落，對於她沒有到庭表示驚訝。

盈拉的胞兄、前總理塔克辛二○○六年也遭軍事政變下台，○八年為避免貪污罪刑而流亡杜拜。消息來源說：「塔克辛一直準備妹妹的逃亡計畫，他絕不讓妹妹入監，即使一天，也不允許。」塔克辛曾擁有英國曼徹斯特聯足球俱樂部（曼聯），在倫敦也握有許多房地產。

宣判前逃往柬埔寨 獲柬高層相助

消息來源透露，盈拉於宣判前兩天，在官員協助下，加快逃亡過程，先搭乘私人噴射機抵達與柬埔寨接壤的桐艾府，並在友人陪同下越界進入柬國戈公省，然後搭專機飛往新加坡，再轉往杜拜。另一消息來源稱，盈拉先抵達柬國首都金邊，獲得重量級人士相助，取得柬國護照，之後飛往新加坡。塔克辛家族與柬國高層關係密切， 塔克辛的胞妹姚瓦帕之女嫁給柬國一名國會議員之子，該名議員是總理韓森經濟政策的關鍵決策人。如同塔克辛，盈拉也持有尼加拉瓜護照。

盈拉的出亡形同寫下塔克辛家族十六年政治傳奇的完結篇。分析家說，盈拉被嚴密監控，可能與當局達成流亡海外協議。降低她入獄後，支持者發動抗爭的可能性，而掌權的軍方則亟欲避免社會動盪。盈拉的支持者對她的流亡表示認同，五十九歲的蘇拉切說：「因為法官是由軍方任命，而非出自民主體制，所以她才逃亡。」