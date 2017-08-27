北韓又射3彈挑釁 一枚發射即爆炸

2017-08-27

衝著美韓軍演 相隔29天再射

〔編譯茅毅／綜合報導〕北韓廿六日清晨朝日本海方向發射三枚短程飛彈，美軍太平洋司令部原先稱發射失敗，但後來改口指第一枚和第三枚成功飛行約兩百五十公里，並未在飛行中自爆。美國國務卿提勒森廿二日才稱讚北韓自制，自從七月底以來就未再試射飛彈，不料立刻遭北韓領導人金正恩打臉。但分析家認為，北韓此次試射是回應美國與南韓軍演，精心選擇短程飛彈進行低度挑釁，以避免升高緊張局勢。

低度挑釁？刻意選短程飛彈

美韓年度實彈軍演「乙支自由衛士（ＵＦＧ）」自廿一日展開，廿五日又是北韓「先軍節」，外界早預料，平壤可能選擇於此一節日前後試射飛彈。太平洋司令部說，發射地點位於北韓江原道旗對嶺附近，在廿六日清晨六點四十九分開始發射，歷時約卅分鐘，第二枚幾乎在發射後就立即爆炸，第一枚與第三枚則發射成功。這些飛彈並未威脅到北美洲或關島，美國總統川普已聽取簡報，但他和國務院尚未立即有所評論。

南韓軍方消息人士說，該飛彈發射基地在北韓江原道元山市以南海岸，基地內部署「飛毛腿」及中程「蘆洞」飛彈。消息人士說，北韓這次發射的可能是射程三百公里的「飛毛腿Ｂ」飛彈，也可能試射了技術尚未成熟的新型飛彈，甚至可能緊接著就有另一次新的試射。北韓最近一次試射長程彈道飛彈是在七月廿八日，型號為「火星十四型」。

未威脅北美洲或關島

據南韓慶南大學遠東問題研究所軍事專家金東燁指出，旗對嶺乃北韓軍方的測試場，常用來試射短程飛彈，但此次試射的應不是新型飛彈，此舉為北韓部隊夏季操演的一環，亦藉此回敬ＵＦＧ演習。南韓「自主國防網（ＫＤＮ）」分析師李一宇（譯音）認為，這次發射代表北韓針對該演習的「低度挑釁行動」；「韓國防衛暨安全論壇」分析師楊昱（譯音）也說，平壤此次「精心算計」，旨在避免緊張局勢升高到失控的地步。

針對北韓廿六日的舉動，南韓總統文在寅當天在青瓦台與執政黨國會議員午餐餐敘時，仍強調在制裁北韓的同時，尋求兩韓對話的政策。日本內閣官房長官菅義偉表示，確認沒有飛彈落入日本領海或專屬經濟區，並未直接影響日本安全。

與此同時，北韓官媒「朝鮮中央通信社」廿六日報導，領袖金正恩視察特種部隊操演，對北韓軍方舉行的「目標打擊」競賽成果「甚感滿意」，該競賽動用戰機、多管火箭砲及自走砲，向充當南韓白翎島、延坪島的目標物發動攻擊，特戰人員突襲登陸，而這兩島皆位於兩韓在黃海的海上邊界附近。報導還提到，金正恩在對部隊訓話時稱，該想像毫不留情消滅敵人，一舉攻佔首爾和韓半島南半部的情景。