川普揚言出兵委國 美副總統彭斯拉美行蒙陰影

2017-08-14

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕就在美國總統川普揚言可能對委內瑞拉採取「軍事選項」之際，美國副總統彭斯十三日起展開為期一週的拉丁美洲訪問行程，除拓展和各國經貿關係外，此行將以商議委內瑞拉危機為主，力求聯合哥倫比亞、阿根廷、智利和巴拿馬等四國，以及委國境內反對派人士對委國總統馬杜羅施壓。

南美國家團結反美

然而，川普十一日揚言不排除軍事介入委國日益動盪的政局，反而導致原先關係疏離的南美洲國家團結一致，阿根廷、哥倫比亞、秘魯、智利、巴西、墨西哥，以及委國盟友玻利維亞、古巴、厄瓜多和尼加拉瓜等國，均公開反對美國使用武力，無疑已為彭斯這趟拉美行蒙上陰影。

阿根廷外交部十二日發表聲明表示，南方共同市場（Mercosur）成員國反對在委國使用武力。委國盟友則支持委國對抗「帝國主義」敵人。委國外交部長阿雷亞薩十二日逮住機會，聲稱川普企圖「把拉丁美洲和加勒比海拖進軍事衝突裡，永久改變我們這個地區的穩定、和平與安全」。

「國際危機組織」高級顧問施奈德（Mark L. Schneider）表示，川普此番「動武說」無疑是丟給馬杜羅「一件美麗的救生衣」。史丹佛大學國際安全暨合作中心學者崔庫納斯（Harold Trinkunas）指出，川普的發言將讓彭斯更難說服拉丁美洲國家領袖和美國一起公開對馬杜羅施壓。

此前，秘魯外交部十一日宣布驅逐委國大使，以抗議馬杜羅設立「制憲會議」獨攬大權。西半球十七個國家的外交部長上週在秘魯首度直指馬杜羅是「獨裁者」，同聲譴責委國破壞民主，「南方共同市場」也宣布中止委國的成員國資格。