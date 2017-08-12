川普謝普廷 逐使幫美省錢

2017-08-12

〔編譯魏國金／綜合外電報導〕俄國總統普廷上月底下令，縮減美國駐俄國大使館與領事館近三分之二職員員額，亦即七百五十五人在九月一日前必須離開俄國，以報復美國國會針對俄國干預大選通過新制裁。美國總統川普在沉默兩週後，十日回應竟說感謝普廷，幫美國節省了薪資支出。川普的反應引發爭議，紐約州眾議員賴斯（Kathleen Rice）批川普「非常愚蠢」，「外交官不會因為被一個充滿敵意的國家踢出來而遭開除的。」

川普在他位於新澤西州貝德明斯特的高爾夫球俱樂部表示，「就我而言，我非常感謝他讓這麼多人離開，因為現在我們的薪資經費較少」，他補充，「沒有讓他們回去工作的實際理由，因此我大大感謝能夠刪減我們美國的薪資公帑，我們將省下大把的錢！」

紐約時報要求川普的發言人釐清他是否在開玩笑，不過未獲回應。然而不管開玩笑與否，現任與前任美國官員立即抨擊他的說詞。在共和黨總統布希時代，擔任國務次卿的伯恩斯說，川普的言論「可笑」，「若他是開玩笑，他應該有足夠的聰明不說此話，若不是，則為史無前例。這位總統不曾挺身捍衛我們遭驅逐的外交官。」

一名駐俄資深外交官說，川普的話讓國務院「震驚、不安」。美國國務院當時曾指俄國此舉是「令人遺憾且不必要的行動」，川普的說詞顯然與國務院立場相左。

前總統歐巴馬時代的駐俄大使麥佛爾表示，「一口氣砍了我們七百五十五名工作人員，將對我們在俄國的外交任務造成重大傷害，我們的總統對此無感，顯示他不了解大使館在追求美國國際利益上的作為。」