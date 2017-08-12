川普謝普廷 逐使幫美省錢

2017-08-12

〔編譯魏國金／綜合外電報導〕俄國總統普廷上月底下令，縮減美國駐俄國大使館與領事館近三分之二職員員額，亦即七百五十五人在九月一日前必須離開俄國，以報復美國國會針對俄國干預大選通過新制裁。美國總統川普在沉默兩週後，十日回應竟說感謝普廷，幫美國節省了薪資支出。川普的反應引發爭議，紐約州眾議員賴斯（Kathleen Rice）批川普「非常愚蠢」，「外交官不會因為被一個充滿敵意的國家踢出來而遭開除的。」

川普在他位於新澤西州貝德明斯特的高爾夫球俱樂部表示，「就我而言，我非常感謝他讓這麼多人離開，因為現在我們的薪資經費較少」，他補充，「沒有讓他們回去工作的實際理由，因此我大大感謝能夠刪減我們美國的薪資公帑，我們將省下大把的錢！」

紐約時報要求川普的發言人釐清他是否在開玩笑，不過未獲回應。然而不管開玩笑與否，現任與前任美國官員立即抨擊他的說詞。在共和黨總統布希時代，擔任國務次卿的伯恩斯說，川普的言論「可笑」，「若他是開玩笑，他應該有足夠的聰明不說此話，若不是，則為史無前例。這位總統不曾挺身捍衛我們遭驅逐的外交官。」

一名駐俄資深外交官說，川普的話讓國務院「震驚、不安」。美國國務院當時曾指俄國此舉是「令人遺憾且不必要的行動」，川普的說詞顯然與國務院立場相左。

前總統歐巴馬時代的駐俄大使麥佛爾表示，「一口氣砍了我們七百五十五名工作人員，將對我們在俄國的外交任務造成重大傷害，我們的總統對此無感，顯示他不了解大使館在追求美國國際利益上的作為。」

  • 俄國總統普廷上月底下令縮減美國駐俄國大使館與領事館近三分之二職員員額，美國總統川普竟對普廷表示謝意。（法新社）

    俄國總統普廷上月底下令縮減美國駐俄國大使館與領事館近三分之二職員員額，美國總統川普竟對普廷表示謝意。（法新社）

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