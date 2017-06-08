柯米參院作證前 川普宣布新FBI局長

2017-06-08

〔編譯陳正健／綜合報導〕美國總統川普七日推文宣布，他將提名五十歲前司法部助理部長克里斯多夫．雷（Christopher Wray）出任聯邦調查局（ＦＢＩ）新局長，並且稱讚其經歷與能力「無可挑剔」。

川普在簡短的推文中，完全沒有提供為何選擇雷的原因，只說「詳情之後公布」。川普的任命仍需國會通過。

雷曾任司法部助理部長

雷畢業於耶魯大學法學院，曾在前總統布希執政期間，於二○○三至二○○五年間擔任司法部助理部長，領導司法部「恩隆案」調查特別小組，恩隆曾是美國第七大企業，二○○一年進入破產保護程序，該公司高層作假帳，虛報盈餘並掩蓋數十億美元債務。雷也監管司法部內刑事部門，領導關於證券詐欺、醫療保險詐騙、洗錢、公共貪汙及其他聯邦刑法範疇內的偵辦與起訴。

之後，雷任職於民間國際法律公司「King & Spalding」華盛頓分部，擔任訴訟合夥人，專門處理白領階層民刑事犯罪。期間他最受人注意的案件，是為新澤西州州長克里斯蒂（Chris Christie）的「封橋門（Bridgegate）」醜聞案擔任律師。克里斯蒂是川普競選總統期間的重要支持者，但因涉及醜聞無法入閣。

雷將接替被川普革職的前局長柯米（James Comey），他於上個月調查「通俄門」期間遭到開除，即將於八日參議院情報委員會舉辦的聽證會上作證。民主黨參議員華納（Mark Warner）痛批，川普在此刻宣布新任局長人選，是為了轉移焦點。