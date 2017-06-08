| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 國際

柯米參院作證前 川普宣布新FBI局長

2017-06-08

〔編譯陳正健／綜合報導〕美國總統川普七日推文宣布，他將提名五十歲前司法部助理部長克里斯多夫．雷（Christopher Wray）出任聯邦調查局（ＦＢＩ）新局長，並且稱讚其經歷與能力「無可挑剔」。

川普在簡短的推文中，完全沒有提供為何選擇雷的原因，只說「詳情之後公布」。川普的任命仍需國會通過。

雷曾任司法部助理部長

雷畢業於耶魯大學法學院，曾在前總統布希執政期間，於二○○三至二○○五年間擔任司法部助理部長，領導司法部「恩隆案」調查特別小組，恩隆曾是美國第七大企業，二○○一年進入破產保護程序，該公司高層作假帳，虛報盈餘並掩蓋數十億美元債務。雷也監管司法部內刑事部門，領導關於證券詐欺、醫療保險詐騙、洗錢、公共貪汙及其他聯邦刑法範疇內的偵辦與起訴。

之後，雷任職於民間國際法律公司「King & Spalding」華盛頓分部，擔任訴訟合夥人，專門處理白領階層民刑事犯罪。期間他最受人注意的案件，是為新澤西州州長克里斯蒂（Chris Christie）的「封橋門（Bridgegate）」醜聞案擔任律師。克里斯蒂是川普競選總統期間的重要支持者，但因涉及醜聞無法入閣。

雷將接替被川普革職的前局長柯米（James Comey），他於上個月調查「通俄門」期間遭到開除，即將於八日參議院情報委員會舉辦的聽證會上作證。民主黨參議員華納（Mark Warner）痛批，川普在此刻宣布新任局長人選，是為了轉移焦點。

廣告
  • 前司法部助理部長克里斯多夫．雷將出任聯邦調查局（ＦＢＩ）新局長。（美聯社檔案照）

    前司法部助理部長克里斯多夫．雷將出任聯邦調查局（ＦＢＩ）新局長。（美聯社檔案照）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 川普 柯米 美國 聯邦調查局（FBI） 通俄門
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧白斬雞腿
涮嘴炸物✧黃金中卷
小菜✧破布子漬苦瓜
小黃瓜如何保存？
轉寄

標題：柯米參院作證前 川普宣布新FBI局長


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年6月8日‧星期四‧丁酉年五月十四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.