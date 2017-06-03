打臉川普 美10州61市挺協定

2017-06-03

〔編譯魏國金／綜合外電報導〕美國迄今已有十個州、六十一座城市、八十多所大學以及逾一百家企業表態支持巴黎氣候協定，前紐約市長彭博一日表示，相關代表將與聯合國進行協商並遞交一份矢志符合巴黎協定下，美國溫室氣體減排目標的計畫。他也表示，旗下的慈善組織未來兩年將捐助「聯合國氣候變化綱要公約」（ＵＮＦＣＣＣ）一千四百萬美元，該金額相當於美國政府分擔該組織的資金。

人口最多3州 組氣候聯盟

美國人口最多的加州以及紐約州、華盛頓州一日在總統川普宣布退出巴黎氣候協定後，立即宣布成立「美國氣候聯盟」，華盛頓州州長英斯利宣讀該聯盟宗旨說，代表美國國民生產總值（ＧＤＰ）逾五分之一的這三州將致力達成二○二五年前，減少二○○五年溫室氣體排放量二十六％至二十八％，並達成、甚至超越聯邦乾淨能源計畫的目標，他呼籲其他州加入聯盟。加州州長布朗批評川普的退出決定是「顛狂」，表示他本週將與中國商討合併碳排放交易市場的事宜。

82大學100企業 簽署計畫書

至一日晚間，已有包括麻州、康乃狄克、奧勒岡、夏威夷、羅德島、科羅拉多與維吉尼亞等七州州長響應，這十州人口佔美國總人口三十％、ＧＤＰ為全美三十五．三％，佔美國碳排放的十七．八％。另外，由全美一千四百座人口三十萬人以上城市的市長組成的「美國市長會議」一日聲明表示，該跨黨派全美市長組織「強烈反對退出巴黎氣候協定」。八十二所大學，包括衛斯理大學、埃莫里大學與布蘭迪斯等校校長，以及惠普等上百家企業也簽署這份信守巴黎協定的計畫。

彭博表示，這「平行的」努力顯示，美國對抗氣候變遷的領導層級已從聯邦政府轉變到層級較低的政府、學院與產業。擔任聯合國氣候特使，並居中協調美國各界與聯合國展開相關協商的他說，他相信透過加倍努力，美國的州、城市與企業可達成，甚至超越歐巴馬政府設定的減排十六億公噸的目標。他矢言：「我們將竭力從事美國若遵守承諾，將完成的所有事。」

ＵＮＦＣＣＣ前執行長費格雷斯指出，目前還不了解該遞呈書將如何生效，因為當前尚無因應以實體而非整個國家成為巴黎協定簽署成員的機制。她也表示，由於美國正式退出該協定是數年後的事，因此美國政府必須繼續向聯合國通報其溫室氣體排放。