文在寅上任11天 北韓2度搗彈
〔編譯林翠儀、駐日特派員張茂森／綜合報導〕南韓新任總統文在寅上任不到兩週，北韓已連續發射兩枚飛彈挑釁！繼十四日發射「火星十二型」中長程飛彈後，北韓廿一日傍晚再度發射一枚中程飛彈，飛行五百公里後落入日本海。南韓軍方初步分析，該枚飛彈應是使用固態燃料新型飛彈，射程約兩千五百公里。日本首相安倍晉三和文在寅隨即各自召開國家安全會議因應，日、韓兩國外交官員也透過電話會商。
南韓韓聯社引述軍方消息報導，北韓在當地時間廿一日傍晚四點五十九分左右，在平安南道北倉一帶朝東部海域發射一枚飛彈，上升高度約五百六十公里，飛行距離約五百公里。日本政府透過官房長官菅義偉發布消息指出，飛彈掉落位置距離朝鮮半島海岸線約三百五十公里，並未進入日本專屬經濟海域（EEZ）。
南韓軍方初步排除該枚飛彈為洲際彈道飛彈（ICBM）的可能性，研判可能是改良自潛射彈道飛彈（SLBM）、採用固態燃料的陸基型中程飛彈「北極星二型」（Pukguksong-2）。採用固態燃料可縮短準備時間，北韓曾在今年二月宣布北極星二型飛彈試射成功，但上月廿九日在北倉附近發射失敗，飛彈在空中爆炸。南韓軍方認為，廿一日的發射並未失敗。
韓聯社報導指出，這是北韓今年以來第八次發射飛彈，也是文在寅政府成立後第二次射彈。文在寅緊急召開國家安全保障會議（NSC）常任委員會會議，商討應對方案。南韓外交部譴責北韓此舉「不計後果且不負責任」，粉碎南韓新政府的和平希望。
安倍晉三也再度譴責北韓，痛批此舉踐踏國際社會邁向和平解決的努力，是對全世界的挑釁，強調日本將與美國、南韓、中國和俄羅斯合作應對，並將於即將在義大利舉行的七大工業國集團（G7）高峰會上發出明確訊息。
分析認為，近日美國政府提出條件，只要北韓承諾停止核開發與飛彈挑釁，雙方即可展開對話，北韓卻密集發射飛彈，似乎藉此表達不接受美方提議。另一方面，聯合國安理會正醞釀進一步制裁北韓，朝方也以射彈表示抗議。分析認為，北韓可能試圖透過射彈試探文在寅政府的態度，引導南韓政府改變對朝政策。
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