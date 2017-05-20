天皇退位法案 日內閣通過

2017-05-20

〔編譯茅毅／綜合報導〕日本內閣會議十九日通過「有關天皇退位等皇室典範特例法案」，將讓年邁的八十三歲明仁天皇得以「生前退位」，替近兩百年來日本天皇退位的首例鋪路。由於日本執政黨和最大在野黨「民進黨」等多數在野黨贊成，故此特例法案可望於國會本會期通過。據悉，日本政府正朝二○一八年十二月中舉行退位與即位的方向思考。

傳明年12月中退位

明仁做過心臟手術，也接受過前列腺癌治療，他去年曾罕見地發表公開聲明，對自己年事已高、恐難以履行其做為「國家象徵」的職責感到憂慮。由於二戰後日本憲法禁止皇室成員發表政治言論，明仁當時無法表明其退位之意，僅能隱晦地對外說明盼生前退位的理由。

有鑑於二戰期間，日本係以明仁之父裕仁的名義發動侵略戰爭，故明仁即位後，就致力撫平國內外的戰爭傷痕，並拉近日本皇室與民眾間距離。

日本政府十九日已向國會提交該法案，而本會期預定六月底結束。內閣官房長官菅義偉當天在內閣會議後召開的記者會上表示，盼該法案儘快通過。該法案載明，退位的理由係國民理解且感同身受天皇的心情。據悉將以行政命令訂定該法的施行日，規定天皇於當天退位、皇太子立刻即位。

按日本現行法律，天皇生前退位並不可行，而上一次有天皇退位已可追溯到一八一七年第一一九代的光格天皇。若明仁如願退位，稱號將為日本歷史上已用過的「上皇」，而非「太上天皇」，不用「天皇」二字，以免衍生前、後任天皇間做為國家象徵、權威的重疊，其妻美智子皇后則為「上皇后」，但仍以「陛下」敬稱兩人，亦保有皇籍，退位後不能再次即位，葬禮與天皇同樣採用「大喪之禮」、墓地也稱為「陵」。

該「一次性」的特例法案將為明仁「量身訂做」，並不適用此後的天皇。日本皇太子為五十七歲的德仁親王，其與雅子所生的女兒愛子則因性別問題，無法繼承天皇皇位。