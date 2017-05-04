安倍盼2020年推新憲 讓自衛隊合憲

2017-05-04

日本行憲70週年

〔編譯林翠儀、駐日特派員張茂森／綜合報導〕二次世界大戰後制定的日本國憲法，三日實施屆滿七十年。日本首相安倍晉三以自民黨總裁身分，透過媒體專訪及錄影談話宣布，希望以二○二○年為目標完成修憲並施行，最優先的目標是在不更動憲法第九條第一、二項的情況下增列相關條文，讓自衛隊合憲化。

日本憲法第九條第一項規定「放棄戰爭」，第二項為「不持有戰力」。長年以來，自衛隊「妾身未明」，甚至遭部分憲法學者與政黨質疑「違憲」。安倍表示，自衛隊一年三百六十五天全天候執行救災任務，保衛領土、領海、領空及國民的生命，受到逾九成國民信賴；在安全保障環境趨於嚴峻之際，「自衛隊或許違憲，但若有事就讓自衛隊拚上性命來保護大家」，這種說法實在很不負責任。

安倍強調，放眼未來，必須繼續堅守憲法第九條的和平主義理念，因此保留現有條文，以增列條文方式讓自衛隊合憲，也是一種值得討論的選項。安倍希望在他這一代將自衛隊合憲化，「這是自民黨的歷史使命」。

修憲是自民黨夙願

安倍除接受「讀賣新聞」專訪外，也在民間憲改團體舉辦的論壇中發表錄影談話。他強調，修憲是自民黨創黨以來的夙願，歷代總裁均予以繼承。十年前他擔任總裁時，正好是憲法施行滿六十年，他當時推動完成「國民投票法」，朝修憲跨出一大步，但十年來修憲工程仍在原地踏步。

日本將於二○二○年主辦東京奧運會，安倍表示，這是日本人的共同目標，希望變成日本新生、變化的重大契機，二○年成為新憲法的施行年。由於自民黨修改黨章延長總裁任期，安倍明年若繼續連任總裁，任期將到二一年九月。一般預料，安倍將在任期後半段啟動修憲列車。

日本媒體報導，自民黨一二年擬定修憲草案，旨在大修憲法第九條，主張擁有「國防軍」，引起護憲派學者反彈，最大在野黨民進黨也明確反對在安倍政府任內修憲。

日經／東京電視台（Nikkei Inc./TV Tokyo）三日公布民調數據顯示，贊成修憲的日本人佔四成五，比去年增加五％；約四成六受訪者支持憲法維持原狀，比去年類似民調減少四％。