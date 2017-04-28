美多管齊下 施壓北韓放棄核武

2017-04-28

〔編譯張沛元、駐美特派員曹郁芬／綜合報導〕美國川普政府二十六日向國會議員表示，除了目前的軍事行動威脅外，還將透過經濟制裁與外交孤立壓力等手段，迫使北韓廢除其核子武器計畫，但隻字未提對北韓先制攻擊。儘管川普政府目前尚未提出明確的經濟或外交手段，北韓靠山中國仍對華府暗示願透過對話協商解決北韓問題表示歡迎。此外，北韓官員同日放話，只要美國持續進行北韓認定的「侵略行為」，北韓將「絕不停止」核子試爆。

川普邀議員聽簡報 未提先制攻擊

值此北韓核武危機升高之際，川普罕見邀請參議院全院議員前往白宮聽取國務卿提勒森、國防部長馬提斯、國家情報首長寇茲，與參謀首長聯席會議主席鄧福德將軍的簡報；至於聯邦眾議員則由副總統彭斯與前述四名高官在國會山莊進行簡報。提勒森等人在會後發表聲明，稱北韓是「迫切的國家安全威脅」，川普的做法目的是與盟邦以及區域夥伴透過加強經濟制裁與推動外交手段以迫使北韓廢除其核子、彈道飛彈與武器擴散計畫；美國尋求朝鮮半島穩定與和平非核化，但也準備好捍衛自我與盟國。

但川普政府並未提出明確的經濟制裁或外交因應對策，以致國會議員對這場簡報內容感到失望，民主黨參議員布魯門塔批評報告了無新意，連共和黨籍參院外交關係委員會主席寇克都表達不滿，「我只能說，還好而已。」眾議院外交事務委員會民主黨籍議員安格爾說，川普政府隻字未提對北韓先制攻擊。

南韓二十七日在國家安保室長金寬鎮與美國國安顧問麥馬斯特通過電話後表示，美國與南韓誓言，若北韓再度挑釁，美國與南韓將迅速採取懲罰性措施。

美國韓指部司令布魯克斯二十七日在參院軍事委員會書面證詞中表示，中國對北韓的作為感到挫折，但北京對於採取根本上會影響到北韓穩定的行動仍然猶疑。美軍太平洋司令哈里斯則在答詢中表示，川習會後，中國國家主席習近平似乎更願意使用對北韓的影響力，北韓至今沒有再進行核試，中國能做多少還有待觀察，但中國最有效的手段是經濟。

紐約時報引述約翰霍普金斯高等國際關係研究所專家威特看法，指美國近來各種軍事動作及北韓的反應，都跟一九九四年當時柯林頓總統考慮對北韓發動先制攻擊的情境一樣，戰鼓頻催並不代表就要立刻與北韓開戰。