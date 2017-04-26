北韓邊界 中國十萬兵力戒備

2017-04-26

〔編譯管淑平／綜合報導〕在外界擔心北韓將利用廿五日建軍紀念日再次挑釁之際，日本和香港媒體報導，中國東北部的北部戰區至少十萬軍隊升高戒備，以因應美國與北韓可能爆發戰事。

北韓五月底可能核試爆

總部設於香港的「中國人權民運信息中心」向中央社表示，北部戰區二十萬名海、陸、空及火箭軍部隊，二十五日凌晨進入最高層級一級戰備，但該中心並未透露消息來源。人民解放軍的「一級戰備」是在國際局勢極為緊張、外國極可能與中國爆發戰爭時啟動。該中心還說，據其消息來源，北韓可能延至五月底實施第六次核試爆。

與此同時，日本「讀賣新聞」二十四日也引述多名中國軍方消息人士說法，指稱北部戰區已在中朝邊境部署十萬兵力，並於四月中旬起進入二級戰備，僅次於臨戰狀態，以因應朝鮮半島情勢可能生變。

上週末起即陸續有媒體報導中國在北韓邊境的不尋常舉動，包括美國有線電視新聞網（CNN）引述美國官員說法，大批解放軍轟炸機有異於平常的高頻率活動，顯示可能已加強準備因應朝鮮半島出現緊急狀態。

供北韓石油 中國緊縮

另外，觀察北韓動態的「北韓新聞」（NK News）網站指出，在傳出「中國考慮中斷對北韓的所有原油供應」後，過去一週平壤油價暴漲八十三％，在平壤的外國人注意到，許多加油站大排長龍，有些加油站已限制供油，或乾脆停止營業。位於北韓、中國和俄羅斯邊境的羅先特別市（Rason）的加油站也開始限量供油。種種跡象顯示，中國已經開始緊縮對北韓的石油供應。

中國不公開銷往北韓的石油數量，但據了解，北韓一年約五十萬噸的原油需求量，多半仰賴中國供應。大多數估計認為，北韓約有三個月的原油儲備量。二○○三年，中國曾在北韓發射飛彈後，將一條輸往北韓的油管切斷供應三天，外界咸認此舉是在向平壤示警。