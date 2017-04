川普稱「朝鮮曾屬中國」 南韓怒駁斥

2017-04-21

〔編譯陳正健/綜合報導〕美國總統川普再因失言引發外交風波!川普日前接受《華爾街日報》專訪時聲稱,「朝鮮確實曾是中國的一部分(Korea actually used to be a part of China.)」,引發南韓網友和媒體譁然,史學家也斥責此說不符史實。

引述川習會上習近平談話 被批無知

川普十二日接受《華爾街日報》專訪時提及他和中國國家主席習近平的「川習會」內容,說他們論及中國和朝鮮半島關係的長遠歷史。他說:「不只是北韓,而是整個朝鮮(Korea)。我們談論幾千年(的歷史)與許多戰爭。朝鮮過去確實是中國的一部分。在聽(習近平)談了十分鐘以後,我了解這並非易事。」

《華爾街日報》當時報導重點並非川普這段發言,直到美國數位媒體「石英(Quartz)」十八日對此加以評論後才引起關注。南韓網友和政界不分黨派,一致抨擊川普扭曲歷史,削弱朝鮮半島政權的地位。

《華盛頓郵報》報導,無法查證川普的說法是否真是習近平的原意,畢竟兩人是透過翻譯交談,而且也有可能是川普自己的詮釋。南韓《韓民族新聞》指出,此說可能是習近平的認知,以及川普本人的理解混合而成。這不僅顯示川普的無知,若習近平真的口出此言,顯見他有「霸權主義」和「中國中心論」的歷史觀。

韓媒批習「中國中心」、「霸權主義」

南韓《中央日報》則刊登讀者投書,認為中國領導人竟然口出此言,簡直令人瞠目結舌、難以置信,這是威脅大韓民族身分重大且嚴峻的挑戰,習近平必須就危險的歷史觀做出解釋。

南韓最大在野黨「共同民主黨」發言人尹官石痛批,大韓民國五千多萬人民,以及全球有良知的人們,都無法容忍如此驚世駭俗之言;任何小孩都明瞭,韓國人的歷史獨特,有別於中國。美國南加州大學韓裔教授江明璜(Kyung Moon Hwang,譯音)也駁斥,蒙古曾在十三世紀稱霸歐亞,對中國的控制更勝朝鮮。更適切的說法是,中、韓都曾是蒙元版圖的一部分。

南韓學者指出,歷史上,中、朝曾在兩段時期有過從屬關係。漢武帝曾征服古朝鮮,並在朝鮮半島北部設立漢四郡,但比較像是英國對印度的殖民控制,而非正式將其納入大漢領土。另外,元世祖忽必烈也曾征服朝鮮半島,將當時的高麗國納為屬國。

華郵指出,川普非第一次忽視東北亞民族主義者的敏感神經。今年三月,北韓在日本和朝鮮半島間試射彈道飛彈,川普政府便使用日本習稱的「日本海」一詞(南韓稱其為「東海」),引發南韓不滿。韓聯社指出,日本在朝鮮半島實行殖民統治期間,將日本與朝鮮半島之間的海域稱為「日本海」,因此美國使用「日本海」一詞並不公允。