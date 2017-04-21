川普稱「朝鮮曾屬中國」 南韓怒駁斥
〔編譯陳正健／綜合報導〕美國總統川普再因失言引發外交風波！川普日前接受《華爾街日報》專訪時聲稱，「朝鮮確實曾是中國的一部分（Korea actually used to be a part of China.）」，引發南韓網友和媒體譁然，史學家也斥責此說不符史實。
引述川習會上習近平談話 被批無知
川普十二日接受《華爾街日報》專訪時提及他和中國國家主席習近平的「川習會」內容，說他們論及中國和朝鮮半島關係的長遠歷史。他說：「不只是北韓，而是整個朝鮮（Korea）。我們談論幾千年（的歷史）與許多戰爭。朝鮮過去確實是中國的一部分。在聽（習近平）談了十分鐘以後，我了解這並非易事。」
《華爾街日報》當時報導重點並非川普這段發言，直到美國數位媒體「石英（Quartz）」十八日對此加以評論後才引起關注。南韓網友和政界不分黨派，一致抨擊川普扭曲歷史，削弱朝鮮半島政權的地位。
《華盛頓郵報》報導，無法查證川普的說法是否真是習近平的原意，畢竟兩人是透過翻譯交談，而且也有可能是川普自己的詮釋。南韓《韓民族新聞》指出，此說可能是習近平的認知，以及川普本人的理解混合而成。這不僅顯示川普的無知，若習近平真的口出此言，顯見他有「霸權主義」和「中國中心論」的歷史觀。
韓媒批習「中國中心」、「霸權主義」
南韓《中央日報》則刊登讀者投書，認為中國領導人竟然口出此言，簡直令人瞠目結舌、難以置信，這是威脅大韓民族身分重大且嚴峻的挑戰，習近平必須就危險的歷史觀做出解釋。
南韓最大在野黨「共同民主黨」發言人尹官石痛批，大韓民國五千多萬人民，以及全球有良知的人們，都無法容忍如此驚世駭俗之言；任何小孩都明瞭，韓國人的歷史獨特，有別於中國。美國南加州大學韓裔教授江明璜（Kyung Moon Hwang，譯音）也駁斥，蒙古曾在十三世紀稱霸歐亞，對中國的控制更勝朝鮮。更適切的說法是，中、韓都曾是蒙元版圖的一部分。
南韓學者指出，歷史上，中、朝曾在兩段時期有過從屬關係。漢武帝曾征服古朝鮮，並在朝鮮半島北部設立漢四郡，但比較像是英國對印度的殖民控制，而非正式將其納入大漢領土。另外，元世祖忽必烈也曾征服朝鮮半島，將當時的高麗國納為屬國。
華郵指出，川普非第一次忽視東北亞民族主義者的敏感神經。今年三月，北韓在日本和朝鮮半島間試射彈道飛彈，川普政府便使用日本習稱的「日本海」一詞（南韓稱其為「東海」），引發南韓不滿。韓聯社指出，日本在朝鮮半島實行殖民統治期間，將日本與朝鮮半島之間的海域稱為「日本海」，因此美國使用「日本海」一詞並不公允。
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