南韓大選開跑 文在寅安哲秀纏鬥難分

2017-04-18

〔編譯魏國金／綜合報導〕南韓總統大選選戰十七日正式開跑，儘管參選候選人多達十五人，創下歷屆之最，但南韓媒體民調顯示，第一大在野黨「共同民主黨」候選人文在寅與第二大反對黨「國民之黨」的安哲秀支持率相差無幾；五月九日的投票主要是他們兩人的肉搏廝殺。

南韓「中央日報」在本月十五、十六日針對兩千名選民的調查發現，多人對決時，文在寅的支持率為三十八．五％，安哲秀為三十七．三％。報導說，該調查的回應率為三十一％，可信度為九十五％，誤差範圍正負二．二％。這份數據與該報在四、五日進行的民調：文在寅三十八．四％，安哲秀三十四．九％差距不大，屬於誤差範圍內的「難分勝負」。

報導也指出，就年齡層而言，文在寅在年輕選民中較具優勢，在二十至二十九歲族群中的支持率達四十五．八％，三十至三十九歲間為五十六．二％，四十至四十九為五十．九％。反觀安哲秀，在五十至五十九歲族群中的支持率高達四十九．六％，六十歲以上為四十七．五％。此外，在保守派受訪者中，四十五．七％表示支持安哲秀，進步派中則有五十九．六％支持文在寅。

「朝鮮日報」十四、十五日進行的民調顯示，文在寅的支持率為三十六．三％，安哲秀為三十一％，誤差範圍正負三．一％，兩人戰況處於膠著狀態。該報在本月七、八日也進行過民調，當時安哲秀為三十七．五％，文在寅三十五．七％。兩相對照，文在寅上升○．六％，安哲秀下滑六．五％。