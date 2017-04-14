美國聯航求止血 同機乘客退費封口

2017-04-14

〔編譯陳正健／綜合報導〕美國聯合航空旗下「聯合快捷航空」九日因為超賣機位，強行將亞裔旅客杜成德（David Thanh Duc Dao，譯音）拖下飛機，引發全球公憤。根據美媒十二日報導，杜成德已聘請兩名「王牌律師」準備控告聯航，估計將索償天價和解費用。面對這場形象災難，聯航已承諾會賠償該班機所有乘客機票費用，也保證未來不讓這類事件重演。

遭拖行乘客僱律師 曾為職業運動員打官司

《芝加哥論壇報》報導指出，正在芝加哥一家醫院療傷的杜成德已委任芝加哥知名律師迪米崔歐處理法律事務。他專精於醫療過失、產品責任、空難賠償等訴訟，曾為美式足球聯盟（NFL）、國家冰球聯盟（NHL）球員打腦震盪官司，爭取到的和解金累計超過十億美元。

此外，杜成德也聘請了專精企業法的知名律師戈蘭。律師團隊十二日已向伊利諾州法院提出緊急請求，要求聯航和管轄事發機場的芝加哥市，保留當天的監視影像、座艙錄音、乘客和機組人員名單及其他相關事證。

另一方面，芝加哥航空部門也宣布，動手將杜成德拖下飛機的航警已停職接受調查，至於另外兩名航警也面臨「行政休假」處置。根據最新曝光的機上影片顯示，當時航警揚言要拖走杜成德，接著說：「你寧願坐牢，也不願意下飛機？」當杜成德回答「沒錯」時，航警就粗暴動手，釀成流血事件。

「寧坐牢不下機」 慘遭粗暴拖行

對此，聯航發言人回應說，該公司已補償七十名同機旅客，退還其機票金額。法律界人士指出，這起事件引起輿論譁然，可能迫使聯航以快速、慷慨的方式尋求和解。

聯航旅客伊斯伍德痛批，聯航的回應令她考慮不再搭乘該公司班機。另一名聯航旅客薩伊德則抱怨說，她日後對搭乘聯航可能會再三考慮，因為整天行程都浪費掉了。

除了民間以外，美國政界也是同聲譴責。美國總統川普接受《華爾街日報》專訪時斥責聯航的處置「太恐怖了」，並呼籲終止機位超賣的生意手段。另外，美國參議院交通安全委員會共和、民主兩黨議員也致函聯航執行長姆諾茲，表示將徹查該起事件。

姆諾茲已表示他不會下台，而達美航空執行長巴斯提安則跳出來為同業辯護，指機位超賣是有效的商業措施，可因應如天候等不可抗力因素，問題關鍵不是超賣，而是如何處理超賣情況。