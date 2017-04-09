| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 國際

有少年白 當心是心臟病

2017-04-09

〔編譯周虹汶／綜合報導〕埃及最新研究指出，提前長出白頭髮，可能不只要擔心外貌變老，更得注意心臟病。

埃及開羅大學心臟病專家撒慕爾在「歐洲心臟病學會」會議指出，「白頭髮與實際歲數無關，象徵的是生理年齡，也能看成心血管疾病的警訊」，因為發生率皆隨年齡增長的動脈粥樣硬化和頭髮白化，其實透過類似生理途徑產生，包括去氧核糖核酸（ＤＮＡ）修復能力下降、氧化逆境、發炎反應、荷爾蒙改變、細胞生長停滯等；因此，有無心臟病風險，從髮色能略知一二。

動脈粥樣硬化由脂肪、血栓、結締組織和碳酸鈣在血管沉積造成，主要發生在動脈；若累積在心臟的冠狀動脈，將導致心肌缺血、缺氧，是高致死率的常見心臟病。

撒慕爾的研究找來五四五名疑似患有冠狀動脈疾病（ＣＡＤ）的男子，再請兩位客觀人士，依據「頭髮白化給分表」，一是全黑、五是全白，對這些受測男子的髮色評分。結果發現：拿三分以上者，患有ＣＡＤ的機率，具統計顯著性；動脈受損的病人，其髮色得分大致比動脈健康者高，其動脈內也較常出現碳酸鈣沉積。撒慕爾強調，該研究還需標準化「頭髮白化給分表」，並加入女性受測者，及與皮膚科醫師進一步合作。

不過，英國心臟基金會（ＢＨＦ）資深護理人員利夫認為，白頭髮和動脈粥樣硬化，都是老化過程，只是有些體質易發；她建議還是找醫師檢查較妥。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
好下飯✧泰式椒麻雞
吃甜點✧櫻花小泡芙
泡拿鐵有黃金比例？
漂亮太陽蛋怎麼煎？
轉寄

標題：有少年白 當心是心臟病


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月9日‧星期日‧丁酉年三月十三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.