有少年白 當心是心臟病
2017-04-09
〔編譯周虹汶／綜合報導〕埃及最新研究指出，提前長出白頭髮，可能不只要擔心外貌變老，更得注意心臟病。
埃及開羅大學心臟病專家撒慕爾在「歐洲心臟病學會」會議指出，「白頭髮與實際歲數無關，象徵的是生理年齡，也能看成心血管疾病的警訊」，因為發生率皆隨年齡增長的動脈粥樣硬化和頭髮白化，其實透過類似生理途徑產生，包括去氧核糖核酸（ＤＮＡ）修復能力下降、氧化逆境、發炎反應、荷爾蒙改變、細胞生長停滯等；因此，有無心臟病風險，從髮色能略知一二。
動脈粥樣硬化由脂肪、血栓、結締組織和碳酸鈣在血管沉積造成，主要發生在動脈；若累積在心臟的冠狀動脈，將導致心肌缺血、缺氧，是高致死率的常見心臟病。
撒慕爾的研究找來五四五名疑似患有冠狀動脈疾病（ＣＡＤ）的男子，再請兩位客觀人士，依據「頭髮白化給分表」，一是全黑、五是全白，對這些受測男子的髮色評分。結果發現：拿三分以上者，患有ＣＡＤ的機率，具統計顯著性；動脈受損的病人，其髮色得分大致比動脈健康者高，其動脈內也較常出現碳酸鈣沉積。撒慕爾強調，該研究還需標準化「頭髮白化給分表」，並加入女性受測者，及與皮膚科醫師進一步合作。
不過，英國心臟基金會（ＢＨＦ）資深護理人員利夫認為，白頭髮和動脈粥樣硬化，都是老化過程，只是有些體質易發；她建議還是找醫師檢查較妥。
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