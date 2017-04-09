戰情室照片洩密 川婿同桌巴農角落
2017-04-09
〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統川普六日在「川習會」百忙之中，下令對敘利亞展開空襲，並在女婿兼高級顧問庫希納、首席策士巴農等十五名幕僚陪同下，在佛州「海湖莊園」的臨時「戰情室」房間內，聽取由人在白宮的副總統彭斯、國防部長馬提斯和美軍參謀首長聯席會議主席鄧福德，針對行動的進度報告。翌日，白宮新聞秘書史派瑟在「推特」上傳當時所拍攝的照片，立刻引起外界對白宮權力關係的關注和解讀。
這張照片令人回想二○一一年時任總統歐巴馬與副總統拜登、國務卿希拉蕊等幕僚，在白宮戰情室坐鎮監督美軍特種部隊狙殺「開打組織」前首腦賓拉丹實況的歷史性畫面。但不同的是，當時的白宮並未傳出權力鬥爭，僅希拉蕊手摀嘴巴的場景令人印象深刻，如今卻可隱約判斷，同樣深受川普信賴的庫希納和巴農，可能真如傳聞中「鬧不合」。
照片顯示，坐在桌旁第一圈的包括川普、國務卿提勒森、國家安全顧問麥馬斯特、幕僚長蒲博思、女婿兼高級顧問庫希納，以及商務部長羅斯、財政部長努勤等，而坐在角落邊的則有首席策士巴農和高級顧問米勒等。外媒分析座次指出，在這個國安和內閣官員首次同聚一堂的場合，庫希納得以和川普「同桌」，但日前被國安會議除名的巴農，卻只能屈居一旁，兩人當前在白宮的地位和影響力，高下立判。
再者，不同於過去參與戰情簡報的成員，羅斯、努勤、白宮經濟委員會主席柯恩等商務、財政、經濟官員列席其中，可能意味川普為了在「川習會」上，與中國國家主席習近平針對貿易問題「討價還價」，帶足了人馬。此外，此次成員中的唯一一名女性為副國安顧問兼經濟顧問鮑爾（Dina Powell），由此可見，在政權交接期間身為川普女兒伊凡卡顧問的鮑爾，已經躍升為川普團隊的核心人物。
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