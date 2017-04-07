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霧霾索賠 南韓環團控告中國

2017-04-07

〔國際新聞中心／綜合報導〕中國霧霾問題嚴重，不僅對當地居民健康帶來威脅，也影響台灣、日本、南韓等鄰近國家空氣品質。南韓環保團體「綠色韓國基金」五日便向法院提告，要求北京與首爾政府分別賠償三百萬韓元（約八．七萬台幣），補償霧霾帶來的精神損害。這是南韓首次有人就可吸入顆粒物污染問題起訴兩國政府，要求賠償。

韓聯社報導，「綠色韓國基金」主席崔律和律師安庚載，以及南韓前農林部部長金成勛和國會議員助理等七人，要求北京和首爾當局分別賠償三百萬韓元。「綠色韓國基金」在起訴書中表示，做為國際社會的一員，中國有責任將污染物控制在可接受的範圍，但中國政府始終未予正視，首爾當局則對空污問題束手無策。他們提訴的目的是「找到可吸入顆粒物污染的確切原因」。

報導指稱，近年來南韓空氣品質情況日趨惡化，污染顆粒物主要來自中國西部沙漠，加上本土霧霾，導致天空一片灰霾，南韓民眾因此出現各種呼吸道及免疫系統問題。

對此，中國外交部不願承認霧霾是否影響周邊國家。發言人華春瑩日前聲稱，仍需科學與專業研究論證，並強調中國環保部門與周邊鄰國保持密切溝通，也願意在環保方面加強國際對話與合作。

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  • 南韓飽受霧霾之害，環保團體「綠色韓國基金」向中國政府求償。（歐新社）

    南韓飽受霧霾之害，環保團體「綠色韓國基金」向中國政府求償。（歐新社）

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