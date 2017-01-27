AI測皮膚癌 跟醫生一樣準

2017-01-27

〔編譯陳正健／綜合二十五日外電報導〕人工智慧（ＡＩ）的發展日新月異，根據科學期刊《自然》（Nature）公布的最新研究，美國科學家成功研發一種人工智慧軟體，能夠掃描皮膚辨別致命的皮膚癌，準確度猶如頂尖的皮膚科醫生。

史丹福大學編匯存有將近十三萬張皮膚病照片的資料庫，並改編一套辨別貓、狗圖像的Google人工智慧演算法，使其分辨皮膚良性病變和惡性腫瘤，包括最致命的黑色素瘤等。

另外，電腦科學家還「訓練」這套演算法，綜合視覺處理和一種名為「深入學習」的人工智慧。經醫師協助微調後，它在辨識皮膚病上的表現，可媲美二十一名皮膚科醫師組成的團隊。

這套軟體存有超過兩千種的皮膚病照片，這些是從網路上收集，並經皮膚科醫生審核。醫生在診斷時常仰賴訓練與經驗，如果發現病變，則會使用皮膚鏡確認，若還有疑問，則需做皮膚切片檢查。

不過，這項科技尚無法做完整診斷，仍需皮膚切片確認。研究人員指出，它未來將與智慧型手機結合。這令人聯想到一九六○年代科幻影集《星際爭霸戰》（Star Trek），劇中麥考伊醫生（Dr McCoy）使用的診斷裝置。

研究作者伊斯塔瓦（Andre Esteva）表示，這項軟體仍需於門診醫師在側的情況下測試，並在移動裝置上直接測試其精準度。

據統計，美國每年有五百多萬人被診斷出皮膚癌。在罹癌初期確診的患者，存活五年的機率高達九十七％，但後期確診患者的存活率只有十四％。