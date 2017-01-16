民權運動元老指責非法當選 川普、路易斯 隔空交火
〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國民權領袖兼民主黨資深眾議員路易斯，日前質疑候任總統川普當選的合法性，更聲稱不會出席川普的就職典禮，導致川普透過「推特」猛烈回嗆路易斯「只會說、不會做」，並要他花時間處理好自己選區的問題。
美國民權運動標誌人物、喬治亞州民主黨籍眾議員路易斯，十三日接受美國國家廣播公司（ＮＢＣ）「面對媒體（Meet the Press）」專訪表示，俄羅斯當局介入美國大選，摧毀民主黨總統候選人希拉蕊．柯林頓的選情，幫助川普當選；即便他對於寬恕、與人合作持有信念，也「不認為候任總統是合法當選的總統」。路易斯還說，他不會出席二十日的川普就職典禮，這將是他任職眾議員卅年來，首度抵制這場儀式。
對此，川普十四日推文反擊，怒批路易斯應將更多時間用在管理其「可怕、分崩離析且犯罪猖獗」的選區，而非只會對選舉結果滿口怨言。川普甚至怒嗆路易斯「說得頭頭是道，卻拿不出實質行動或成果，真是可悲」。怒氣未消的川普隨後再度推文指稱，路易斯應將焦點放在美國窘迫、高犯罪率的內陸城市，還稱自己會「盡可能地伸出援手」。
路易斯回應川普時表示，他在一九六五年參與已故黑人民權領袖馬丁路德．金恩博士在阿拉巴馬州塞爾瑪（Selma）發起的民權遊行，即使被毆打流血、面對催淚瓦斯，仍持續為正確的事情奮鬥。然而，有些領袖卻對數十年的進步成果加以推拒，甚至想要回到過去的黑暗時代。路易斯自一九八七年起擔任聯邦眾議員，備受共和、民主兩黨敬重；他在九九年出版的傳記，也在此次風波助長下，於亞馬遜網站銷售一空。
在美國情報機構揭露莫斯科可能是川普勝選的幕後推手後，眾多民主黨國會議員紛紛揚言杯葛川普的就職典禮。加州華裔眾議員劉雲平表示，自己與路易斯站在同一陣線，不會出席川普就職；另一名加州眾議員芭芭拉李則稱，川普證明其執政團隊會使共和黨的極端理念正常化，她不僅不願共襄盛舉，還會籌組抵制活動。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 北美鮭魚也染條蟲 生食魚肉風險恐增加
- 中國恐怖整形「速成班」 號稱3天學會割雙眼皮
- 英相將宣布硬脫歐 交換移民管控權
- 川普與英脫歐效應 數千人申請入籍最小國西蘭公國
- 本月第4起 巴西監獄暴動至少30死
- 染黑民主… 國安啟動 徹查境外擾台勢力
- 自己人打自己人！空軍小兵槓上士官長
- 2個月來首跌 汽柴油各降3、4角
- 等了3年再開唱 費玉清金雞年攻蛋
- 一週證券行情表、一週櫃檯行情表
- 〈熱門族群〉董監改選提前開打 大同不畏寒冬
- 書劍集》美、中經濟戰的籌碼
- 〈熱門族群〉晶圓代工先蹲後跳 上半年等買點
- 中國打壓不斷》學者籲駐外單位 雷達要全開
- 冷氣團水氣足 合歡山入冬初雪終於報到
- 迷姦韓妹運將收押 新婚3月 載過上百韓妹
- 中越古城尋幽─峴港、會安、順化
- F-16性能提升 首批4架今進廠
- 血液基金會爭議 醫界建議納健保
- 16年前大難不死 黃義榮發願行善
- 威肯無縫接軌席琳娜 貝拉怒死黨背後捅刀
- 台灣全球經貿新布局 蔡總統：就從紡織業開始
- 黨公職募款責任額 藍委憂：恐成黨魁競選經費
- 上羅智強臉書直播》郝龍斌批柯 拆樓留爛尾
- 桃園各界送暖 弱勢族群天冷心熱
- 阿妹雄蛋6場門票8分鐘秒殺 男友PO圖哀嚎
- 〈徵文啟事〉週休二日之家庭生活
- 陳俊秀 減10公斤變輕盈
- 自由廣場》重點：誰可以每月加班54小時
- 華南金改內規 林知延恐丟董事
- 〈生活OK繃〉貢丸代替肉絲
- 〈戀愛翹翹板〉驕縱女友地雷多 動輒得咎難討好
- 清水岩寺茶花展 「天龍八部」再現
- 黃小琥三不一沒有 霸氣狂轟小巨蛋
- 明華園華麗變身 愛的波麗路詩歌相伴
- （彰化）啟動暫定古蹟 杜錫圭故居仍拆光
- 麥寮工業路車多 去年事故25起
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Cold air mass to send temperatures plunging this week
- 健保卡在地製 埔里18日上路
- 自由共和國》2016年回顧／台灣、中國、太平島
- 留住網球人才 嘉縣網委會義務指導
- 父猝逝 少年幫爸跑完半馬
- 〈生活OK繃〉生栗子冬眠 更香甜
- 視力矯正 陽耀勳嗆殺無赦
- 大王50萬月薪 林泓育：正向指標
標題：民權運動元老指責非法當選 川普、路易斯 隔空交火
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email