民權運動元老指責非法當選 川普、路易斯 隔空交火

2017-01-16

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國民權領袖兼民主黨資深眾議員路易斯，日前質疑候任總統川普當選的合法性，更聲稱不會出席川普的就職典禮，導致川普透過「推特」猛烈回嗆路易斯「只會說、不會做」，並要他花時間處理好自己選區的問題。

美國民權運動標誌人物、喬治亞州民主黨籍眾議員路易斯，十三日接受美國國家廣播公司（ＮＢＣ）「面對媒體（Meet the Press）」專訪表示，俄羅斯當局介入美國大選，摧毀民主黨總統候選人希拉蕊．柯林頓的選情，幫助川普當選；即便他對於寬恕、與人合作持有信念，也「不認為候任總統是合法當選的總統」。路易斯還說，他不會出席二十日的川普就職典禮，這將是他任職眾議員卅年來，首度抵制這場儀式。

對此，川普十四日推文反擊，怒批路易斯應將更多時間用在管理其「可怕、分崩離析且犯罪猖獗」的選區，而非只會對選舉結果滿口怨言。川普甚至怒嗆路易斯「說得頭頭是道，卻拿不出實質行動或成果，真是可悲」。怒氣未消的川普隨後再度推文指稱，路易斯應將焦點放在美國窘迫、高犯罪率的內陸城市，還稱自己會「盡可能地伸出援手」。

路易斯回應川普時表示，他在一九六五年參與已故黑人民權領袖馬丁路德．金恩博士在阿拉巴馬州塞爾瑪（Selma）發起的民權遊行，即使被毆打流血、面對催淚瓦斯，仍持續為正確的事情奮鬥。然而，有些領袖卻對數十年的進步成果加以推拒，甚至想要回到過去的黑暗時代。路易斯自一九八七年起擔任聯邦眾議員，備受共和、民主兩黨敬重；他在九九年出版的傳記，也在此次風波助長下，於亞馬遜網站銷售一空。

在美國情報機構揭露莫斯科可能是川普勝選的幕後推手後，眾多民主黨國會議員紛紛揚言杯葛川普的就職典禮。加州華裔眾議員劉雲平表示，自己與路易斯站在同一陣線，不會出席川普就職；另一名加州眾議員芭芭拉李則稱，川普證明其執政團隊會使共和黨的極端理念正常化，她不僅不願共襄盛舉，還會籌組抵制活動。