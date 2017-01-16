146年歷史 玲玲馬戲團5月收攤

2017-01-16

〔編譯蔡子岳／綜合報導〕擁有一百四十六年歷史、但也因驅使動物屢遭爭議的美國「玲玲兄弟與巴拿姆貝理馬戲團（Ringling Bros. and Barnum & Bailey Circus）」，十五日宣布五月份告別演出後解散。

玲玲馬戲團創立於一八七一年，創始人巴拿姆（Phineas Taylor Barnum）誇稱其戲團為「世界上最棒的表演」（The Greatest Show on Earth），節目包羅萬象，從街頭雜耍到高級文化無奇不有，更有許多備受爭議、令人咋舌的奇觀，譬如身高六十公分的侏儒「拇指將軍湯姆（General Tom Thumb）」、連體嬰「暹羅雙胞胎」等，與紐約大蘋果馬戲團、太陽馬戲團合稱世界三大馬戲團。

一九五二年電影「戲王之王（The Greatest Show on Earth）」便是以該馬戲團為背景，驚險動作及雜耍的精彩畫面，贏得最佳影片與最佳故事獎兩項奧斯卡獎。

動保團體 籲其他馬戲團跟進

馬戲團母公司「菲爾德娛樂公司（Feld Entertainment）」一九六七年從玲玲家族購入馬戲團，高峰期年度觀眾多達一千萬人，玲玲的節目最招牌的就是動物表演，蒙古駱駝、老虎、馬、狗等，尤其是大象，但連年的虐待動物爭議使得團方去年五月決定結束大象表演，將象群送至佛羅里達保護區終老，此後馬戲團票房驟減。

執行長菲爾德（Kenneth Feld）表示，票房持續下探、營運成本高昂，「深入評估考慮後，家族與我做了不容易的決定，今年五月份玲玲馬戲團告別演出後將解散。」二○一七年巡迴演出共有三十站，最後的主題秀「天外世界（Out of This World）」最後一站，訂於五月二十一日在紐約演出。

「善待動物組織（PETA）」發動抵制玲玲馬戲團也長達三十六年之久，期間秘密錄得馬戲團逼迫動物的訓練片段，引起普遍輿論壓力。該組織表示：「地球上最悲慘的野生動物表演終於結束，時代在改變，玲玲解散不啻是向其他動物馬戲團跟進解散的呼籲。」