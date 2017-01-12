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加國內閣改組 出現「難民」部長

2017-01-12

〔本報駐加特派記者張伶銖／溫哥華十日報導〕加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）十日公布上台以來首次內閣改組名單，本來擔任聯邦移民部長的麥家廉（John McCallum）將出任加國駐中國大使，移民部長職缺則由來自索馬利亞、以難民身分抵達加拿大的胡珊（Ahmed Hussen）接任。

胡珊今年四十二歲，信仰伊斯蘭教，在當選國會議員之前是一名移民律師。胡珊在二○一五年十月當選安大略省約克南─維斯頓（York South-Weston）區的國會議員，杜魯道當時正首度率領聯邦自由黨取得多數國會議席。胡珊於一九九三年以難民身分抵達多倫多，當時他只有十六歲，後來在約克大學取得歷史學士學位，一二年獲得渥太華大學法律學學位。

胡珊自二○○一年起就在安省省議會擔任義工，也曾擔任安省省長麥堅迪（Dalton McGuinty）的特別助理。他同時也擔任加拿大索馬利亞議會的全國主席，並領導該議會與加拿大國際和平項目和加拿大猶太大會合作，推動第一個大規模結合穆斯林社區與全國猶太社區的發展項目。

杜魯道的內閣改組焦點，還包括國際貿易部女部長方慧蘭（Chrystia Freeland）將取代現任外交部長狄安（Stéphane Dion），擔任加拿大新任外長。狄安則可望被派為加拿大駐歐洲聯盟大使。

政治分析家認為，杜魯道改組內閣，應該是因應即將上台的美國川普政府。川普競選政見之一就是退出北美自由貿易協定（ＮＡＦＴＡ），加拿大對美國可能退出ＮＡＦＴＡ已進行沙盤推演，做最壞打算。

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  • 加拿大總理杜魯道十日公布上台以來首次內閣改組名單，索馬利亞難民出身的胡珊接任聯邦移民部長。圖為胡珊十日宣誓就職。右一坐者即為杜魯道。（路透）

    加拿大總理杜魯道十日公布上台以來首次內閣改組名單，索馬利亞難民出身的胡珊接任聯邦移民部長。圖為胡珊十日宣誓就職。右一坐者即為杜魯道。（路透）

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