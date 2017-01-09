山東教授貼文諷毛 記過被退休

2017-01-09

〔編譯茅毅／綜合報導〕即使中共前領導人毛澤東去世已近四十一年，在中國「批毛」仍是禁忌。六十一歲的山東建築大學藝術學院副院長鄧相超，去年十二月廿六日毛澤東冥誕當天，因轉發多條諷刺毛澤東的「微博」貼文，先在網路上遭迄今仍死忠擁毛的「毛左」網友圍剿，再到學校舉牌、舉橫幅示威，山東省政府、山東省政協主席團和該大學黨委也進行政治追殺，其省政府參事、省政協常委職務先後遭免，校方並給予「行政記過」處分，勒令其停職受檢並辦理退休。

山東獨立作家魯揚等十幾人，四日到場捍衛鄧教授的言論自由權利，但魯揚聲援鄧相超的橫幅反被便衣警察搶走，並遭「毛粉」追打。在現場被施暴的邵凌才六日向「美國之音」（ＶＯＡ）表示，警方對那些公然打人與遊行示威的毛粉未採取任何措施。在國家主席習近平主政下的中國，因言論自由而遭打壓又添一例。

鄧相超當時在微博轉發的貼文寫道，「如果（毛澤東）他一九四五年死，中國少戰死六十萬，少餓死三千萬。如果一九六六年死，少鬥死兩千萬，直到一九七六年才死，我們才終於有飯吃。他做的唯一正確的一件事就是，死了。」

觀察家指出，鄧相超長期主張反思文革，以免文革悲劇重演，是一位有良知但仍生活在體制內的學者，當局嚴辦鄧顯示，官方已拉開整肅教育、科研、文化領域知識份子的序幕。鄧相超雖當天立即聲明表示，自己的帳號被盜，他本人並未轉發這些貼文，但已犯「毛左」眾怒。據悉，鄧相超共擔任十項公職，有網友認為，他已違反習近平去年十二月全國高校思想政治工作會議的講話精神，應令其解除所有公職。

據報導，這次鬧事的濟南毛左，年紀大多逾六十歲，深受文革洗腦。北京大學法學院教授賀衛方表示，反對鄧相超微博貼文者可論述講理，而非在大學門口聚眾打人，此乃標準的尋釁滋事。此外，這種遊行示威是否已獲當地公安機關批准，省政府、省政協和校方對此事的來龍去脈是否認真調查並聽取當事人申辯，以及是否符合程序正義，都有疑問。

法律學者張雪忠認為，一位學者只因對公共事務和平發表看法，就得面臨當局打壓，這是粗暴且霸道地侵犯公民的言論自由，況且毛左竟公然對與其政治立場、觀點相左者施暴，治安機關卻任憑來去、不加以懲罰，這就成為攸關國家前途和命運的重大政治問題。