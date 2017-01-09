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山東教授貼文諷毛 記過被退休

2017-01-09

〔編譯茅毅／綜合報導〕即使中共前領導人毛澤東去世已近四十一年，在中國「批毛」仍是禁忌。六十一歲的山東建築大學藝術學院副院長鄧相超，去年十二月廿六日毛澤東冥誕當天，因轉發多條諷刺毛澤東的「微博」貼文，先在網路上遭迄今仍死忠擁毛的「毛左」網友圍剿，再到學校舉牌、舉橫幅示威，山東省政府、山東省政協主席團和該大學黨委也進行政治追殺，其省政府參事、省政協常委職務先後遭免，校方並給予「行政記過」處分，勒令其停職受檢並辦理退休。

山東獨立作家魯揚等十幾人，四日到場捍衛鄧教授的言論自由權利，但魯揚聲援鄧相超的橫幅反被便衣警察搶走，並遭「毛粉」追打。在現場被施暴的邵凌才六日向「美國之音」（ＶＯＡ）表示，警方對那些公然打人與遊行示威的毛粉未採取任何措施。在國家主席習近平主政下的中國，因言論自由而遭打壓又添一例。

鄧相超當時在微博轉發的貼文寫道，「如果（毛澤東）他一九四五年死，中國少戰死六十萬，少餓死三千萬。如果一九六六年死，少鬥死兩千萬，直到一九七六年才死，我們才終於有飯吃。他做的唯一正確的一件事就是，死了。」

觀察家指出，鄧相超長期主張反思文革，以免文革悲劇重演，是一位有良知但仍生活在體制內的學者，當局嚴辦鄧顯示，官方已拉開整肅教育、科研、文化領域知識份子的序幕。鄧相超雖當天立即聲明表示，自己的帳號被盜，他本人並未轉發這些貼文，但已犯「毛左」眾怒。據悉，鄧相超共擔任十項公職，有網友認為，他已違反習近平去年十二月全國高校思想政治工作會議的講話精神，應令其解除所有公職。

據報導，這次鬧事的濟南毛左，年紀大多逾六十歲，深受文革洗腦。北京大學法學院教授賀衛方表示，反對鄧相超微博貼文者可論述講理，而非在大學門口聚眾打人，此乃標準的尋釁滋事。此外，這種遊行示威是否已獲當地公安機關批准，省政府、省政協和校方對此事的來龍去脈是否認真調查並聽取當事人申辯，以及是否符合程序正義，都有疑問。

法律學者張雪忠認為，一位學者只因對公共事務和平發表看法，就得面臨當局打壓，這是粗暴且霸道地侵犯公民的言論自由，況且毛左竟公然對與其政治立場、觀點相左者施暴，治安機關卻任憑來去、不加以懲罰，這就成為攸關國家前途和命運的重大政治問題。

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  • 山東建築大學藝術學院副院長鄧相超因為在網路上發表批評毛澤東的貼文，遭到「毛粉」圍剿，甚至毆打鄧相超的聲援者。（取自網路）

    山東建築大學藝術學院副院長鄧相超因為在網路上發表批評毛澤東的貼文，遭到「毛粉」圍剿，甚至毆打鄧相超的聲援者。（取自網路）

  • 山東建築大學藝術學院副院長鄧相超因為在網路上發表批評毛澤東的貼文，遭到「毛粉」圍剿，甚至毆打鄧相超的聲援者。（取自網路）

    山東建築大學藝術學院副院長鄧相超因為在網路上發表批評毛澤東的貼文，遭到「毛粉」圍剿，甚至毆打鄧相超的聲援者。（取自網路）

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