山東教授貼文諷毛 記過被退休
〔編譯茅毅／綜合報導〕即使中共前領導人毛澤東去世已近四十一年，在中國「批毛」仍是禁忌。六十一歲的山東建築大學藝術學院副院長鄧相超，去年十二月廿六日毛澤東冥誕當天，因轉發多條諷刺毛澤東的「微博」貼文，先在網路上遭迄今仍死忠擁毛的「毛左」網友圍剿，再到學校舉牌、舉橫幅示威，山東省政府、山東省政協主席團和該大學黨委也進行政治追殺，其省政府參事、省政協常委職務先後遭免，校方並給予「行政記過」處分，勒令其停職受檢並辦理退休。
山東獨立作家魯揚等十幾人，四日到場捍衛鄧教授的言論自由權利，但魯揚聲援鄧相超的橫幅反被便衣警察搶走，並遭「毛粉」追打。在現場被施暴的邵凌才六日向「美國之音」（ＶＯＡ）表示，警方對那些公然打人與遊行示威的毛粉未採取任何措施。在國家主席習近平主政下的中國，因言論自由而遭打壓又添一例。
鄧相超當時在微博轉發的貼文寫道，「如果（毛澤東）他一九四五年死，中國少戰死六十萬，少餓死三千萬。如果一九六六年死，少鬥死兩千萬，直到一九七六年才死，我們才終於有飯吃。他做的唯一正確的一件事就是，死了。」
觀察家指出，鄧相超長期主張反思文革，以免文革悲劇重演，是一位有良知但仍生活在體制內的學者，當局嚴辦鄧顯示，官方已拉開整肅教育、科研、文化領域知識份子的序幕。鄧相超雖當天立即聲明表示，自己的帳號被盜，他本人並未轉發這些貼文，但已犯「毛左」眾怒。據悉，鄧相超共擔任十項公職，有網友認為，他已違反習近平去年十二月全國高校思想政治工作會議的講話精神，應令其解除所有公職。
據報導，這次鬧事的濟南毛左，年紀大多逾六十歲，深受文革洗腦。北京大學法學院教授賀衛方表示，反對鄧相超微博貼文者可論述講理，而非在大學門口聚眾打人，此乃標準的尋釁滋事。此外，這種遊行示威是否已獲當地公安機關批准，省政府、省政協和校方對此事的來龍去脈是否認真調查並聽取當事人申辯，以及是否符合程序正義，都有疑問。
法律學者張雪忠認為，一位學者只因對公共事務和平發表看法，就得面臨當局打壓，這是粗暴且霸道地侵犯公民的言論自由，況且毛左竟公然對與其政治立場、觀點相左者施暴，治安機關卻任憑來去、不加以懲罰，這就成為攸關國家前途和命運的重大政治問題。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 蔡過境休士頓 與川普團隊佛訥午餐會
- 年輕公務員挺年改 向反對者下戰書
- 火箭戰暴龍搶本季第30勝 今日轉播與賽事預告
- 公牛屠龍刀 巴特勒正式接掌
- 根留台灣 振鋒拚出吊鉤世界冠軍
- 鋼價面臨上漲壓力
- 捏造混血留洋裝闊 海倫清桃尬陳宣儒
- 〈旅遊的滋味〉古今相容的薩格勒布
- 海倫清桃 越南版田中實加
- 01/09 各報重點新聞一覽
- 海倫清桃隱婚18年 越南新娘：真是丟人現眼
- 親民黨秘書長 秦金生心肌梗塞猝逝
- 柯世傑、蘇志濱革命情 寧波馬金包銀
- 現代趙子龍 持棍竊民宅
- 老公住院她車震 車牌洩姦情
- 百貨賣場安檢 大統封閉逃生口挨罰
- 一例一休+油價漲 負實質利率恐擴大
- 入冬最強冷空氣 週末濕又冷
- 雲林喜迎燈會 邀新住民逗鬧熱
- 老闆娘好心收留 街友竟燒她店
- 台北市議會預算協商 今打二備金攻防戰
- 阿沁曾落魄 駐唱1小時賺百元
- 吳岱穎／病識
- 施易男事母至孝 新歌藏孝心
- 自由廣場》北農別拿菜籃族當祭品
- 自由廣場》《青年論政》在反年金改革者的包圍裡思考
- 步姊戴男戒洩桃花 開心抱嫩娃
- 貨輪撞毀祥湧6號 金昌6號幫忙拖回
- 台北》殯儀館回饋金 取消運用比率
- 國民黨魁之爭》郝承諾不選2020總統 洪不跟進
- 自由共和國》洪財隆／化被邊緣化的壓力為助力
- 自由共和國》林憲同／馬英九的二罪
- 「嘟嘟」扛開幕戰 盼10全10美
- MIT闖外銷 政府助力很重要
- 反制網鴿勒贖 鴿友贈警空拍機
- Q獅變霸獅 球迷「徽」常有意見
- 議員掌廚 200餘長者有呷擱有抓
- 周董香港開唱 太空感炫目
- 花市修繕「南伯公北三山」 串連客家信仰
- 〈戀愛絮語〉星座之：巨蟹男是杯麵
標題：山東教授貼文諷毛 記過被退休
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email