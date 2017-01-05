69％港人不滿政治 飆新高
〔編譯張沛元／綜合報導〕根據香港大學三日公布的最新民調數據，香港民眾對當前香港民生、經濟與政治現況的滿意淨值（滿意率減掉不滿意率）全部為負，其中對政治的不滿意率更高達六成九，創下該調查自一九九二年開始以來的新高。有超過一半受訪者不滿意過去一年香港的整體發展，滿意淨值低於爆發嚴重急性呼吸道症候群（ＳＡＲＳ）疫情的二○○三年，創下十餘年來的新低點。
逾半港人 不爽去年整體發展
「美國之音」（ＶＯＡ）報導，受訪的年輕人表示，對去年不滿主要是由於立法會宣誓風波，以及有多名議員遭港府向法院提請司法覆核，損害香港三權分立及法治制度，加上特首仍由「小圈子」選舉產生，展望二○一七年也不樂觀。
民調顯示，六十三％受訪者最關心民生，比半年前的上次調查增加五個百分點，其次為經濟（十八％）與政治（十七％），分別比上次調查時減少一與二個百分點。在被問到對民生、經濟與政治現況的滿意度時，高達六十九％受訪者表示不滿意當前政治現況，比上次調查增加一個百分點，滿意淨值為負五十九％（對政治現況滿意十％減去對政治現況不滿六十九％），似乎反映出港人持續對北京加強控管感到無力。
該調查分析受訪者的背景時還發現，幾乎所有年齡層與學歷的絕大多數受訪者，都對政治現況不滿（唯有學歷為小學或以下者不滿意程度是未破五成的四十九％），其中又以年輕人與高學歷者的不滿程度最高。十八歲到二十九歲的受訪者有八成不滿香港政治現況，大專以上學歷者則有八成六。
游蕙禎︰中國伸黑手 年輕人不滿
遭褫奪立法會議員資格的「青年新政」游蕙禎接受ＶＯＡ訪問時表示，大多數港人對去年的整體發展不滿，是因為去年香港捲入中國的黨爭，導致香港情勢不穩及政局動盪。對於特首梁振英宣佈不競選連任，游蕙禎認為，在不更改特首選舉制度的情況下，她不會對今年三月的特首選舉抱持任何期望，因為誰當選都一樣，只有改變制度才能讓港人選出真正代表香港的特首。
此外，港人對經濟的關注也跌至該項調查歷來最低，對民生的關注則上升。調查顯示，五成港人對民生現況不滿，滿意淨值負二十五％；三成七對經濟現況不滿，滿意淨值負五％。北京當局曾指示港府妥善解決就業、物價、住房、貧窮、環境、老齡化等六大民生問題，但該最新民調顯示港府似乎始終未能有效解決。
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標題：69％港人不滿政治 飆新高
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