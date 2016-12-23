有聲有色超擬真 性愛機器人明年問世
〔編譯茅毅／綜合報導〕專家本週在倫敦召開的國際會議表示，隨著第一具性愛機器人明年問世，人類與機器人「做愛做的事」即將成真，專研人工智慧且著有「與機器人愛『愛』」（Love and Sex with Robots）一書的雷威（David Levy）博士預言，人類最快將在2050年前，與機器人結婚。
預言2050年前可結婚
這場會議在倫敦大學金匠學院（Goldsmiths）舉行，主題是「與機器人戀愛和性愛國際會議」，主旨為互動情趣用品並探討人類與人形機器人關係的倫理道德。雷威稱，「隨著第一具性愛機器人問世…明年某時，與機器人做愛就快成真」。
探討將機器人當作性伴侶的「性愛機器人」構想，係科幻小說與影集的主題之一。不過，部分專家認為，由金屬、橡膠和塑膠製成，內建提供性高潮程式的虛擬愛人，只消再幾個月即可成真。加州「厄比斯創意」（Abyss Creation）公司明年將開始銷售性愛機器人，以逼真、能講話且像人類一樣行動為賣點。
該會議展示了機器人情趣用品的若干最新發展，諸如能讓情侶親吻的科技小玩意，不論男、女間相隔多遠。手機上的「隔空接吻器」（Kissenger）至今已研發多年，加上親吻力道感應器，可將力道傳送到對方的「隔空接吻器」裝置。
不會取代人與人性行為
東京的慶應義塾大學學生正研發「電舌」（teletongue），提供使用者「遠端口部互動」，並設計成「有點A」、「色色的」，讓情侶透過網路傳送，體驗身歷其境的舔舐聲音和感覺。
英格蘭東北部的桑德蘭（Sunderland）大學電腦科學學院學者霍爾（Lynne Hall）在該會議說，機器人能創造「非常棒、難以置信的性經驗」。她還說，與機器人「炒飯」好處多多，這是安全性愛，絕不會染上任何疾病，且由你主導。但她否認機器人將取代或威脅人類性行為，她提到，我們被「道德恐慌」餵養，以為一個人此後不會再與人類享受魚水之歡，但人們還是常看黃色書刊，人與人照樣發生性行為。
雷威更認為，嫁、娶機器人將是合乎邏輯的下一步，隨著與機器人交歡變得愈來愈司空見慣，與機器人婚配一事很可能成真。依他之見，機器人爹地或媽咪可成為社會規範，法律承認「機器人人格地位」，使人形機器人與人類成婚且養兒育女不再只是幻想。
但有趣的是，在馬來西亞「想像工程研究所」（Imagineering Institute）與倫敦城市大學合作的一項研究裡，當參與者被問及「你會讓機器人當自己的戀人嗎？」其中大多說「不會」。
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標題：有聲有色超擬真 性愛機器人明年問世
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