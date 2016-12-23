中國公布NGO活動項目 不見人權

2016-12-23

〔編譯周虹汶／綜合報導〕因應四月頒布的《境外非政府組織境內活動管理法》下月一日施行，中國公安部二十日終於公告外界觀望已久的《境外非政府組織在中國境內活動領域和項目目錄、業務主管單位名錄》，明列外國非政府組織（ＮＧＯ）可在中國進行的近兩百項活動，其中沒有一項提到「人權」。當中要求ＮＧＯ須在年底前註冊才可上路，而且許多活動可能屬於政治敏感範圍，令ＮＧＯ擔心動輒得咎誤入陷阱，紛紛打算縮減在中國的活動，中國公民社會發展前景堪慮。

中國國家主席習近平二○一三年上任以來，大力鎮壓公民社會與異議人士，還指控外國ＮＧＯ傳播民主觀念。目前在中國運作的外國ＮＧＯ不到一千個，它們多遊走於法律模糊空間；而根據即將上路的《境外非政府組織境內活動管理法》，若想合法運作，它們年底前須先取得業務主管單位同意文件，再向中國公安部登記註冊，並須有中國合作夥伴，以及交代資金來源，中國警察也有權隨時審查其業務，一切「不得危害中國的國家統一、安全和民族團結」或「損害中國國家利益」。

以提供法律服務的外國ＮＧＯ為例，雖獲准在中國境內運作，提供法律援助和法治教育，但必須接受司法部及省級人民政府司法行政主管部門管理；但在中國法律改革者眼中，當地司法部對外國ＮＧＯ一向不懷好意，從事促進民眾權益與法律工作的ＮＧＯ更是《境外非政府組織境內活動管理法》鎖定標的，恐難取得「業務主管單位的同意」，遑論進一步註冊登記。

中國知名公益組織「北京益仁平」負責人陸軍直言，《境外非政府組織境內活動管理法》的「整個設置就是為了使它們在中國發展工作比較困難」，業務主管單位「完全可以不理睬」外國ＮＧＯ的註冊申請，而後者甚至沒有可供救濟的法律程序可依循。