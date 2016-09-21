新式火箭發動機 北韓稱測試成功
〔編譯孫宇青／綜合報導〕北韓官方「朝鮮中央通訊社（ＫＣＮＡ）」廿日聲稱，已成功測試新式火箭發動機，正進一步準備發射衛星。外電分析，這項測試旨在強化北韓的長程飛彈能力，若成功將朝向擁有「可攻擊美國本土的洲際彈道飛彈（ＩＣＢＭ）」邁進一步。在此同時，美國和南韓智庫指出，中國一家企業涉嫌協助北韓發展核武，引起美、中政府關切，兩國也在聯合國大會上同意加強與安理會合作，共同遏止及制裁北韓。
據朝中社報導，在領導人金正恩親自前往西海（Sohae）太空中心視察下，北韓成功完成一種新式高功率火箭發動機的地面測試，此後將有能力發射不同用途的太空衛星。金正恩除要求官員及科學家準備發射衛星外，更下令有關當局必須在此基礎上著手進行更多的火箭發射實驗，讓北韓在「未來幾年內擁有更多同步衛星」。
儘管北韓聲稱其太空計畫僅為科學研究，但包括聯合國在內等眾多評論一致認為，北韓推展衛星發射計畫的目的，是發展長程彈道飛彈技術，因為兩者的發動機在引擎及其他技術上類似。南韓航空宇宙研究院火箭科學家蔡淵錫（Chae Yeon-Seok，譯音）指出，北韓若擁有前述新式火箭發動機，將朝向擁有可攻擊美國本土的洲際彈道飛彈邁進一步。南韓媒體更指，北韓可能會在十月十日勞動黨黨慶當天發射長程飛彈。
在此同時，據華爾街日報報導，華府智庫「高級國防研究中心（C4ADS）」及南韓智庫「亞洲政策研究所（Asan）」共同發布報告指出，中國遼寧省丹東市「鴻祥實業發展公司」涉嫌協助北韓發展核武，向北韓出口的軍用貨物中包括「氧化鋁」，這種材料可用來生產離心機、提煉濃縮鈾，而濃縮鈾正是開發核武器的重要金屬。
中企提供北韓核武原料
據報導，美國司法部檢察官上月曾兩次前往北京，針對鴻祥公司涉嫌經濟犯罪與中方交涉，並聲稱有證據顯示該公司協助北韓開發核武器項目並規避聯合國制裁。遼寧省警方也已開始調查該公司及其創辦人馬曉紅的相關責任，公司及馬曉紅等人的部分資產已遭凍結。
北韓本月九日進行第五次核試也成為紐約聯合國大會的討論焦點。美國總統歐巴馬與中國國務院總理李克強十九日除譴責北韓稍早的核試外，也一致同意加強推動朝鮮半島無核化工作。不過，北京尚未表明是否將對北韓實施更嚴厲制裁。
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