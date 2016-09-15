基金會被調查 川普斥政治抹黑

2016-09-15

〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國共和黨總統候選人川普旗下的川普基金會，十三日因為「疑似涉及不當情事」，遭紐約州檢察總長史奈德曼（Eric Schneiderman）下令展開調查，以確保川普基金會的運作能符合紐約州規範。由於史奈德曼沒有說明川普基金會可能涉及哪些不法，加上他是川普對手、民主黨總統候選人希拉蕊的支持者，川普陣營立即發表聲明，痛批這是政治抹黑，史奈德曼是希拉蕊的打手。

指檢察總長是希拉蕊打手

史奈德曼與川普兩人早有舊怨，他在二○一三年時就控告川普創辦的川普大學涉嫌詐欺，要求川普賠償四千萬美元。十三日史奈德曼接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問時，證實他以紐約州非營利組織管理人的身分，決定對川普基金會展開調查。

CNN在訪問中，問及史奈德曼對於國會民主黨人要求聯邦調查川普基金會二○一三年捐款兩萬五千美元給佛羅里達州共和黨籍檢察總長邦迪（Pam Bondi）的政治行動委員會的看法。據美聯社報導，當時邦迪辦公室正研究是否跟進紐約州腳步，調查川普大學涉及的問題。美聯社說，正爭取連任的邦迪暗示川普應有所表示，而當捐款送達，她就下令停止追查川普大學。已表態支持川普的邦迪先前反駁美聯社的報導是「誤導」。

對此，川普發言人史帝芬．張（Steven Cheung）十三日痛批史奈德曼是「一名充滿政黨之私的打手，對柯林頓基金會多年的問題視而不見」，動機「完全出於總統大選的政治考量」；這時候調查川普基金會，根本就是聲東擊西，來替希拉蕊掩飾近來選戰頻犯的錯誤。

至於川普十三日也沒閒著，與愛女伊凡卡（Ivanka Trump）一同前往賓州造勢，並由伊凡卡公布她帶頭催生的兒童照護政策。這項政策矢言給予母親六週的有薪產假（希拉蕊主張雙親都有十二週育嬰假），照護兒童經費可以從所得稅扣減，不過設有收入二十五萬美元（雙親合計五十萬美元）的排富條款。然而，美聯社指出，由於超過四成的美國納稅人收入沒高到欠政府的稅金可以用照護費用扣抵的門檻，因此這項方案的受益者還是較有錢的家庭。