不須女性 只有精子也能傳宗接代

2016-09-15

〔編譯陳正健／綜合報導〕人類傳宗接代將不用女性！根據《自然通訊》（Nature Communications）期刊13日發表的最新研究，英、德科學家進行實驗，讓老鼠精子與一種非卵子的細胞結合，成功孕育出健康的老鼠寶寶。這意味著有朝一日，「造人」過程將無須女性參與，包括男同志、年老女性和不孕夫妻等，都可能繁殖擁有自己DNA的小孩。

英國巴斯大學（University of Bath）科學家使用化學物質，先是欺騙老鼠的「未受精卵」，使之變成「偽胚胎」，然後再注入老鼠精子，這些精子誤以為自己進入正常卵子，完成了受精，最後製造出老鼠寶寶。

上述的「未受精卵」，其實是來自一種叫做孤雌生殖（parthenogenote）的有絲分裂細胞。基本上，人體主要包括兩種細胞，一為減數分裂生殖細胞（meiotic reproductive cells），像是精子與卵子，另一種則是有絲分裂細胞（mitotic cells）。這次研究所使用的孤雌生殖的有絲分裂細胞，是一種非常早期的單細胞未受精胚胎，研究人員在其分裂成兩個細胞前，注射精子細胞核至這個孤雌生殖細胞，使其受精。

這些「偽胚胎」無論在分裂與控制DNA的方式，都與皮膚細胞之類的普通細胞相似，繁殖出的幼鼠都很健康，不僅平均壽命正常，也能繼續繁衍健全的下一代。在這項實驗中，成功受孕的機率為4分之1。

孤雌生殖是某些植物與動物，如某些蜥蜴、蛇和蟲的繁殖方式，在不需要精子的狀況下，讓卵子受精製造出胚胎。哺乳類不會在自然狀態下出現孤雌生殖，任何意外製造出的孤雌生殖細胞都不會存活。

非卵子細胞也能與精子結合

巴斯大學研究人員裴利（Tony Perry）表示，這是科學家首度證實，卵子以外細胞也能與精子結合。

換言之，兩名男子若想擁有自己的下一代，只要一人提供一般細胞，另一人貢獻精子即可。

中國科學家今年初已成功使用老鼠胚胎幹細胞，培育出機能正常的精子，注入母鼠卵子後，繁殖出健康的幼鼠。裴利指出，若將兩個領域結合在一起，日後「造人」甚至無須卵子和精子。