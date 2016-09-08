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展現改革決心 東京都知事自減半薪

2016-09-08

〔編譯林翠儀／綜合報導〕東京都知事小池百合子為實現競選承諾，七日表示將提出都知事薪水減半條例草案，減薪期限暫訂一年。小池自砍薪俸後，包括津貼在內的全年薪資將從目前的二八九六萬圓（約八九八．六萬台幣）減為一四四八萬圓（約四四九萬台幣），比都議員少了約兩百六十萬圓。

比都議員薪水還少

小池七月競選都知事時，標榜將大刀闊斧對東京都的行政及財政進行全面性改革，政見中率先承諾上任後將刪減知事薪俸。這項「拿自己開刀」的做法頗具指標意義，也讓她獲得選民支持。

日本媒體統計，目前知事月薪為一百四十五萬六千圓，加上地區加給，和每年兩次相當於年節獎金的津貼，年薪共二八九六萬三四八○圓。

小池為凸顯改革決心，不僅自砍月薪，連津貼獎金也一併打對折，年薪將減為約一四四八萬圓，平均每月酬勞約一百二十萬圓（約三十七萬台幣）。

目前東京都議會一百二十七名都議員的年薪為一七○八萬圓，小池薪水減半後，年薪比都議員少了二百六十萬圓。報導也指出，小池有意據此引導都民，讓他們的注意力轉移到這些薪水領得比知事還多的議員身上，做為她推動改革的後盾。

小池七日表示，打算在二十八日召開的都議會例行會議上提交將知事薪水減半的條例修正草案。減薪期限暫訂為一年，下年度再重新討論。

事實上，都議會的跨黨派團體「都議會現狀檢討會」，也曾針對刪減報酬的議題進行協商，原本預定今年內提出結論，但會議因七月的參議院和都知事選舉而停擺。

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  • 為宣示改革東京財政的決心，東京都知事小池百合子將修改條例自砍薪俸，年薪將從目前的二八九六萬圓減半為一四四八萬圓。（美聯社檔案照）

    為宣示改革東京財政的決心，東京都知事小池百合子將修改條例自砍薪俸，年薪將從目前的二八九六萬圓減半為一四四八萬圓。（美聯社檔案照）

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