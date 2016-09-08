中國黃岩島將造陸 菲律賓有圖有真相

2016-09-08

〔編譯管淑平／綜合報導〕中國在主權爭議海域南海填海造陸，七日成為東南亞國協峰會的焦點。菲國政府出示照片，指近期在中、菲爭執主權的黃岩島出現疑似具有挖砂能力的中國船隻，證明中國準備在當地興建人造島。安全分析家認為，就中國想控制南海之企圖而言，在黃岩島興建人造島，會是改寫局面的關鍵一步，也會增加與美國發生武裝衝突的風險；此舉也能讓中國在距離美軍駐紮之菲律賓本島僅二三○公里處設置軍事前哨站。

出現疑有挖砂能力的中國船隻

菲國國防部七日公布近期偵查發現四艘中國海警船、四艘疑似駁船出現在黃岩島的照片，其中一艘看來配備起重機。國防部發言人指出，「我們有理由相信，這些船隻的存在，是在這座島上大興土木的前兆」，這些船隻的活動「令人擔憂」，菲國正持續監測其動態。

中國自二○一二年中菲船隻黃岩島對峙事件後，取得黃岩島控制權，在該海域部署大批漁船，阻止菲國漁船接近。

在黃岩島設軍事前哨站，擴大在該地的存在勢力，是中國達成控制南海之企圖的關鍵。美國擔心，中國在此地設軍用機場，將使其有能力實現劃設南海防空識別區，也能擁有一處軍事基地可接近有美軍例行作業的菲國呂宋島。

安全分析家認為，儘管美國一再重申無意為了黃岩島掀戰，但是，若中國真的在此開始興建人造島，不能排除軍事衝突的可能性。澳洲新南威爾斯大學榮譽教授泰爾（Carl Thayer）說，「我們有可能目睹一場中國海警船與有美國海軍當後盾的菲國船隻之間的實體衝突」。

歐巴馬的一名助理七日淡化此事重要性，表示美國尚未發現黃岩島出現任何不尋常活動。

刻意在杜特蒂與李克強會面前公布

菲國總統杜特蒂曾表示，不希望在東協峰會上強調南海問題，以免激怒中國。但是發現這些船隻後，菲國態度轉為警惕，並選在杜特蒂和其他東協領袖與中國國務院總理李克強會面前數小時公布照片。美聯社指出，這顯然是菲國在外交上精心策劃的一著，藉此在這場區域峰會凸顯菲國的憂慮。

菲國通訊部長安達那（Martin Andanar）的說法也顯示，菲國是刻意如此安排。他在永珍向記者說，「要強調的是…，法治和遵守國際機構（規範）的重要」。杜特蒂的發言人阿貝拉（Ernesto Abella）被問到菲國對於這些中國船隻的出現有多不安，回答「不安到足以將此事公開」。

北京五日堅稱並未派挖砂船或其他船隻準備在黃岩島興建人造島。菲國國防部發言人說，中國的否認，促使他們決定公布照片。國防部長羅倫薩納（Delfin Lorenzana）說，若中國政府證實照片所示內容，菲國會提出正式抗議。

七日東協領袖與李克強的會議順利，並未為了南海爭議仲裁結果出現緊張。不過菲國和今年東協負責與中國協調的新加坡在會中提出南海爭議，安達那說，杜特蒂重申呼籲依據國際法和平解決爭議。他也引述李克強說法，現在北京與東協關係處於「正面方向」，南海爭議不應該影響整體關係。

中國外交部發言人華春瑩表示，中國在南海問題已表明立場，黃岩島海域情況沒有變化，中方也沒採取新行動，「有人散播信息炒作，意圖值得警惕。」