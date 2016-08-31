女病患術後幻覺 指控男醫師襲胸

2016-08-31

〔編譯林翠儀／綜合報導〕東京一家醫院今年5月發生一起女性患者指控男醫師對她襲胸非禮的案件，該名男醫生不但被警方逮捕，部分日本媒體也刊登其本名大加撻伐，但院方近日公布調查結果，判斷女性病患為術後「譫妄」，亦即在麻醉藥未退的情況下產生被襲胸的幻覺，醫師因而蒙受不白之冤。

5月10日，一名30幾歲的女子在東京柳原醫院進行右乳腺腫瘤摘除手術，術後她透過上司向警方報案，指控40歲的執刀醫師對她非禮，包括趁麻醉藥未退時強行脫下她的衣服、對左胸撫摸啃咬，還看著她的胸部自慰。

輿論一面倒批失德 院方要求釋放醫師

日本媒體報導，女病患報案後，警方在她身上採集到醫生的唾液，以觸犯準猥褻罪之嫌將他拘捕，但醫生在偵訊時否認非禮病患。即便如此，多家日媒仍刊出男醫生的真實姓名，輿論一面倒攻擊醫生失德。

經院方調查，案情在8月底出現180度大翻轉。院方表示，女患者指控被非禮的時間是在手術結束後的35分鐘內發生，當時她被送入一間4人房，病房內還有其他患者，隨時都有護理人員走動，若男醫生對病患上下其手，還當場自慰，不可能不被發現，因此研判女病患應為術後「譫妄」症候群發作，產生被非禮的幻覺。院方25日罕見地透過官網刊登調查結果，並向警方抗議，要求道歉並立即釋放該名醫師。