墨國掃毒處決平民 警察總長下台

2016-08-31

由於警方在掃毒行動中「任意處決」22名平民，墨西哥聯邦警察總長嘉林多（Enrique Galindo）29日遭總統潘尼亞．尼托撤職。內政部長歐索里歐在聲明中說，嘉林多去職旨在促進「迅速且透明的調查」，但未提供進一步細節。

國家人權委員會（CNDH）日前發表報告，指控警方去年5月掃蕩販毒集團「哈里斯科新世代（Jalisco New Generation）」時，在西部米卻肯州的坦瓦托鎮「任意處決」22名平民，建議政府調查，並提供罹難者家屬賠償金。不過，當時國家安全委員薩雷斯（Renato Sales）否認這項指控，宣稱是拒絕繳械的犯罪份子與警方爆發槍戰。（圖：路透檔案照，文：編譯管淑平）