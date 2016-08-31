| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
車商大手筆促銷 把握這次機會！
 首頁 > 國際

墨國掃毒處決平民 警察總長下台

2016-08-31

由於警方在掃毒行動中「任意處決」22名平民，墨西哥聯邦警察總長嘉林多（Enrique Galindo）29日遭總統潘尼亞．尼托撤職。內政部長歐索里歐在聲明中說，嘉林多去職旨在促進「迅速且透明的調查」，但未提供進一步細節。

國家人權委員會（CNDH）日前發表報告，指控警方去年5月掃蕩販毒集團「哈里斯科新世代（Jalisco New Generation）」時，在西部米卻肯州的坦瓦托鎮「任意處決」22名平民，建議政府調查，並提供罹難者家屬賠償金。不過，當時國家安全委員薩雷斯（Renato Sales）否認這項指控，宣稱是拒絕繳械的犯罪份子與警方爆發槍戰。（圖：路透檔案照，文：編譯管淑平）

廣告
  • 路透檔案照

    路透檔案照

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
旗魚片炒時蔬
日式燉蘿蔔
麵條怎麼煮才美味？
廚房用油4法則
轉寄

標題：墨國掃毒處決平民 警察總長下台


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年8月31日‧星期三‧丙申年七月廿九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.