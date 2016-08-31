得罪金正恩 北韓兩高官遭砲決

2016-08-31

〔編譯孫宇青／綜合報導〕南韓「中央日報」廿九日根據北韓消息人士說法報導，北韓前農業部長黃民和教育部長李英鎮，皆因犯下對最高領導人金正恩不敬之罪，在八月初被以高射砲公開處死。若消息屬實，這將是北韓當局首次對勞動黨及軍方以外的內閣官員做出死刑處分。該報分析，在北韓駐英國大使館外交官太永浩全家叛逃後，金正恩希望藉此對核心菁英達到「殺雞儆猴」之效。

這名熟知北韓消息的匿名人士透露，過去四年擔任農業部長的黃民，一直以來所推動的政策被指控為挑戰金正恩政權，今年六月職位已遭拔除，當局也對其展開調查。另一方面，教育部長李英鎮則是因為被發現在金正恩主持的會議上打瞌睡，當場被逮捕調查，最終被扣上褻瀆領導人、貪汙腐敗等罪名，與黃民同遭處決命運。據報導，軍方是以防空用高射砲，對兩人進行「砲決」。

中央日報分析指出，由於北韓駐英國外交官太永浩不久前攜家帶眷叛逃至南韓，光是今年內就有七名外交官「脫北」，勃然大怒的金正恩為防範類似情事一再發生，以強硬的處決手段恫嚇北韓菁英階層。事實上，金正恩自二○一一年掌權以來，便持續對高級官員採行肅清及處決等做法，目的正是藉由剷除異己，強化其領導實權。