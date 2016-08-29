克島最美檢察總長 傳為普廷接班人
〔編譯c／綜合報導〕克里米亞共和國2014年脫離烏克蘭並加盟俄羅斯後不久，當時芳齡33歲的波克隆斯卡亞（Natalia Poklonskaya）成為克里米亞的檢察總長，她也是俄國總統普廷所屬政黨「統一俄羅斯黨（United Russia）」的明日之星，1980年出生的她如今宣布將參選俄國國會下議院「國家杜馬（State Duma）」議員，還有人看好高人氣的她有機會成為普廷接班人。
宣布選國會議員 美媒看好仕途
立場親俄的波克隆斯卡亞14年在其就職後首次記者會上的秀麗模樣被驚為天人，一段她聆聽記者提問的影片被上傳到日文版YouTube後，儘管未附上任何字幕翻譯，仍創下近30萬次的點閱率，俄語發音的記者會影片一播出就被轉推（retweet）一萬次，使她成為網路紅人。論及2018年俄國總統大選的可能候選人時，她的名字也常被提起，美國「富比世」雜誌也將她列入最被看好的政治人物名單。
2014年2月，在烏克蘭首都基輔的檢察總長辦公室擔任檢察官的波克隆斯卡亞提出辭呈，返回老家克里米亞。5月，波克隆斯卡亞率領克里米亞法律界人士宣布效忠俄羅斯憲法，矢言「與俄羅斯法律的敵人戰鬥到底，無論敵人是誰」。她曾抨擊烏克蘭臨時政府「違憲政變」，基輔當局則反控她觸犯烏克蘭刑法，內政部以涉及「陰謀推翻憲政秩序或奪取國權」對她發佈通緝令，據稱烏克蘭國族主義者也曾密謀刺殺她。她則將基輔當局斥為「灰燼中誕生的魔鬼」。
挺俄奪克島 烏克蘭曾想暗殺她
不過，波克隆斯卡亞似乎獲得莫斯科刻意栽培，俄國檢察總長柴卡授與她「高級司法顧問（Senior Counsellor of Justice）」官銜。一個多月後，普廷親自任命她為克里米亞檢察總長，但歐盟開始禁止她入境，並凍結她在歐盟成員國境內的財產。
波克隆斯卡亞也不甘示弱，展現其被稱為「克里米亞鋼鐵公主」的作風，宣布克里米亞境內任何不承認克島被俄國兼併及煽動種族衝突者，將被驅逐出境。
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