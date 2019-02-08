強國人超愛吃綠色肥蟲 價格比小龍蝦貴10倍

2019-02-08 15:52

〔即時新聞／綜合報導〕綠色肥蟲美食「豆丹」是中國江蘇省的著名小吃，每公斤批發價約人民幣300元（約台幣1350元），比小龍蝦貴上10倍，旺季時1天還能出口數十萬公斤。雖然豆丹昂貴，且蟲蟲外型讓人不敢恭維，但饕客仍大推其「滑嫩口感」。

綜合外媒報導，豆丹其實是豆天鵝的幼蟲「豆青蟲」，過去被視為黃豆的害蟲，如今廣受民眾好評，還出現「豆參」的別名。民俗專家姚祥麟表示，以前沒有人吃豆丹，是因為貧戶吃不起肉，沒錢買菜，才將豆青蟲當菜餚；1980年代，板浦鎮有民眾首次開發豆丹菜色，現在豆丹則遍及江蘇連雲港市各大餐館。

近年來豆丹廣受中國人喜愛，導致野生數量銳減，只能以人工飼養應付市場需求。當季批發價約是每公斤人民幣300元（約台幣1350元），比小龍蝦還貴，到了旺季1日更要出產幾十萬公斤。烹調好的豆青也是要價不斐，在餐廳裡，每份約2.5公斤的豆丹菜餚要花費人民幣1,800至2,000元（約台幣8221至9135元）。

豆丹烹調前會先脫去外殼，僅剩下內部的白色肉漿。美食家形容，這些白色肉漿超好吃，吃起來比糖心蛋還滑嫩。不過部分網友認為，原料為蟲的豆丹讓看了人瑟瑟發抖，是暗黑美食，有些人連圖片都不敢看，直呼「世界上最可怕的是吃貨，什麼都敢吃」。

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