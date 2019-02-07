美參議員克魯茲：支持蔡總統訪華府赴國會演說

2019-02-07 03:44

〔中央社〕美國聯邦參議員克魯茲今天說，他已致函眾議院議長裴洛西，敦促她邀請台灣的總統蔡英文訪問華府並到國會發表演說，他支持並期待能在華府見到蔡總統向國會發表談話。

華府智庫美國企業研究所（AEI）上午邀請德州選出的克魯茲（Ted Cruz）出席探討國會在美國外交政策中扮演的角色，他不但在演說中主動提出台灣是美國的朋友與盟邦，美國應保護並捍衛台灣對抗威脅，回答中央社記者提問時，他更兩度明確地做上述表示。

美國國會去年通過「台灣旅行法」（Taiwan Travel Act），克魯茲是共同提案人，美國總統川普也已簽署生效，這一法律鼓勵美台間所有層級官員互訪，至於執行程度，美國行政部門則扮演關鍵角色。

中央社記者問，國會可有任何計畫、要如何落實台灣旅行法，他又是否支持蔡總統訪問華府，並到美國國會發表演說，今年邀請蔡總統訪華府是否是好時機。對此，克魯茲明確表示，他確實支持蔡總統訪問華府並向國會發表演說，而他已致函裴洛西（Nancy Pelosi），敦促裴洛西邀請蔡總統訪問。

克魯茲也回憶他曾在蔡總統過境德州時與她會面，那是非常正面且有利的會談，但中國竟在他與蔡總統會面前寫信要求他不要和蔡總統會晤，克魯茲說，「認識我的人就知道，這種方式是不太可能成功的」。

克魯茲說，他當時也樂於反將中國一軍，他告訴中國，「我高興想見誰就見誰」，中國無權指揮。

他提到，台灣人民在對抗中國的壓迫上，告訴全世界一個非凡故事，也打造成為一經濟強國，對照自由台灣與極權中國，很清楚哪一個是成功案例，這也是為什麼他持續要在參院做捍衛台灣的引領者，多年來也不斷在相關委員會提出立法。

克魯茲說，雖然不是所有提出的法案都會通過，但看到美國的對手中國不斷試著施壓與圍堵台灣，企圖讓台灣窒息，維持著那「虛構的一個中國政策」。他認為，強化美台關係，美國大聲說出要和盟邦台灣站在一起是重要的。

他最後重申，希望能見到蔡總統訪問華府，向美國國會發表演說。

克魯茲在會中闡述他的外交觀點時，也將美國的對外交往分類成4種，即朋友、敵人、對手與務實盟邦，他提到台灣、日本及南韓都是美國的朋友，中國及俄羅斯則是美國的對手，伊朗被歸類為敵人，務實的盟邦他則提到土耳其。

他指出，中國現在毫無疑問是美國首要的地緣政治對手，俄國則居第二位，而他樂見美國自由派總算認清中國與俄羅斯的面目。他認為，美國除要有堅強的軍隊以「實力捍衛和平」，更應在必要時善用經濟與外交制裁手段。

他舉例，川普上任後，美國取消邀請中國參與環太平洋軍演（RIMPAC），就是總算改正過去的「愚蠢決策」。

克魯茲曾角逐共和黨的總統初選，期間和川普關係也因初選針鋒相對一度緊張，儘管他去年角逐參議員連任時、川普多次站台，兩人關係有所改善，但在外交政策上，他並不全然支持川普。

他不認同川普看待俄羅斯總統蒲亭的態度，克魯茲說，他公開和私下都敦促川普，應對蒲亭及俄國有清楚且強勢表態。

他還說，川普昨晚在國情咨文演說中提到美國願意與塔利班（Taliban）對話，終結阿富汗戰爭，並表達再次與北韓領導人金正恩會面的立場，他也不認同。他認為，對待這些極權團體與政權，美國應該藉由展現強大的軍事力量、支持並與盟邦合作為優先。（編輯：嚴思祺）

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