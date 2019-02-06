研究：空氣品質若達國際標準 中國人可多活2.9年

2019-02-06 17:15

〔即時新聞／綜合報導〕美國芝加哥大學能源政策研究所指出，如果中國的空氣品質能達到世界衛生組織建議（WHO）的標準，那麼中國人的平均壽命就可以增加2.9年。

《路透》報導，中國下定決心要改善空氣品質與降低水汙染，希望能以此拉高國人的壽命，將平均壽命從2015年的76.3歲，在2030年提高到79歲。對此，美國芝加哥大學能源政策研究所（EPIC）主任格林斯通（Michael Greenstone）表示，中國若繼續在抗汙染方面獲得進步，將可見到人民整體健康狀況的顯著改善，包括延長壽命。

中國去年PM2.5的平均濃度為每立方公尺39微克，較前（2017）年下降了9.3％，然而這仍遠高於中國官方訂定的35微克標準，更是遠低於WHO建議的10微克上限；對此，格林斯通表示，中國的努力已經取得了一些成績，以天津為例，過去5年以來空氣的改善，足以讓1300萬居民的平均壽命延長1.2年。

中國多名健康專家認為，空氣和水汙染是未來20年中國最主要的健康風險之一，他們認為這兩者會帶來肥胖、抑鬱症和阿茲海默症；中國國務院總理李克強則擔憂表示，30年不受限制的經濟增長對環境帶來破壞，而這些破壞將導致社會動盪。

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