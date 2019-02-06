籲美勿出兵委內瑞拉 聯合國秘書長：外國干預拉美的日子己過去

2019-02-06 15:31

〔即時新聞／綜合報導〕委內瑞拉政局持續動盪，美國總統川普3日接受專訪時稱，出兵干預委內瑞拉是「一個選項」，引起國際熱議。但聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）5日接受美媒專訪時表示，外國軍隊干預拉丁美洲國家的日子早已過去，希望外國軍隊不會出兵介入。

《美國之音》報導，委內瑞拉目前出現「雙總統」政治危機，原總統馬杜羅（Nicolas Maduro）與反對派領袖瓜伊多（Juan Guaido）各自受多國支持。已經不被美國、歐盟與拉丁美洲多國承認的馬杜羅，日前致函教宗尋求「在和解進程和加強對話方面的幫助」。

聯合國秘書長古特瑞斯5日受訪稱，委內瑞拉的政治危機，要靠委內瑞拉人自己透過談判來解決，他已表達為委內瑞拉雙方「斡旋」的意願。古特瑞斯說：「聯合國重申願意斡旋，支持雙方的任何談判，以找到解決方案。委內瑞拉人民需要它，也應該得到它」。

對於日前川普聲稱出兵干預委內瑞拉是一個選項，古特瑞斯則表示，希望外國軍隊不會進入委內瑞拉，並強調外國干預拉丁美洲國家的日子「早已過去」。

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