經痛救星！「布洛芬」發現者去世 享壽95歲

2019-02-02 09:32

〔即時新聞／綜合報導〕發現止痛藥成分「布洛芬」（Ibuprofen）的英國化學家亞當斯（Stewart Adams），於當地時間上月31日去世，享壽95歲，他的發現舒緩了無數飽受經痛、關節炎人們的痛楚。

綜合外媒報導，亞當斯的兒子克里斯證實，他的父親在本週三（1月31日）離世，兒子指出「父親是一個非常謙遜的人，一直致力於他的工作和家庭」，家人們為父親的成就感到無比自豪，諾丁漢大學教授夏克雪弗（Kevin Shakesheff）指出，亞當斯研究過程與對患者的貢獻都是「鼓舞人心的」，亞當斯鍥而不舍的在不斷臨床實驗失敗中，發現世界上最重要的止痛藥，提醒人們只要不斷努力，就有改變世界的機會。

為了找到和類固醇一樣有效，且無副作用來治療類風濕性關節炎的方法，亞當斯與其研究團隊踏上發現布洛芬的漫長旅程，在1961年發現相關配方前，他們花了幾年時間測試各種各樣不同的配方；他自爆，有次重要演講前，因為宿醉，所以自行服用了新配方，結果發現效果絕佳，令他知道團隊有望取得成果。

最終「布洛芬」用了7年時間才獲得批准，如今年產量在15000公噸左右，銷售額30億，是世界上最暢銷的止痛藥之一，其有鎮痛、抗炎效果，能緩解輕至中度疼痛，也可用於感冒所引起的發熱狀況，成為許多女性以及飽受各式疼痛的民眾救星。

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