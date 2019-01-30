美急凍最低溫到-50℃ CNN：比南極部分地區還要冷！

2019-01-30 14:18

〔即時新聞／綜合報導〕極地渦旋發威，美國面臨30年來最強烈寒流，美國氣象單位預估，本週將有3/4的美國人口會受酷寒天氣影響，部分地區最低溫可能降至攝氏零下50度，甚至比南極還冷。

美國《CNN》報導，美國面臨極端酷寒天氣，就連颳風下雪也不中斷服務的美國郵政局也受不了，宣布將會暫停部分服務；天氣預報則指出，受影響的州包括伊利諾伊、愛荷華，明尼蘇達、北達科他、南達科他、威斯康辛、堪薩斯、密蘇里、蒙大拿和內布拉斯加州。

目前多州已宣布緊急狀態，有氣候專家表示，此波冷空氣的強度，是一個世代來少見，在戶外待不到10分鐘，就可能被凍傷。

氣象預報預估，美國時間週四，芝加哥氣溫可能接近攝氏零下30度的創紀錄低溫，屆時溫度可能比部分南極地區還冷，相比之下，南極洲普里斯特利冰川（Priestley Glacier）在美國時間週三的高溫為攝氏零下14度。

報導指出，接下來的幾天內，美國約有2.12億人、約美國人口的72%，將面臨酷寒天氣。極端天氣也影響美國機場航班，根據「FlightAware」網站數據，週二和週三將有超過2700個航班被取消，其中包括超過1550個進出芝加哥機場的航班。

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